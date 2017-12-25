2017-12-25 北京日报

在西城区大栅栏百花园，一场“暖洋洋”的摄影展正在举行。说它“暖”，是因为现场展出的上百幅照片，绝大多数定格的都是居民生活中的温暖画面。

两位老人，肩披大红围巾，微笑着相互凝望。两个人手里捧着一个相框，相框里是一张两位老人和女儿在一起的全家福。两位老人背后，影影绰绰是多位和他们一样披戴着大红围巾的银发老人。

“这是今年9月大安社区给老人办的金婚庆典。这两位老人一位叫侯永福，一位叫陈秀琴。”23岁的张海悦告诉记者。她就是这一温馨画面的拍摄者。去年大学毕业后，这个年轻姑娘选择了到大栅栏街道办事处工作，自己的居住地也在不远处。由于经常去社区，她的镜头里总是洋溢着人与人之间的温情和热络。

阴雨天儿，志愿者在路上巡逻，老舍茶馆的工作人员捧上了热腾腾的“大碗茶”；石头社区逢年过节，胡同院落居民们聚在一起做精致的小点心；社区志愿者组队看望行动不便的居民，送上亲手制作的中国结等工艺品……虽然只在大栅栏居住了一年时间，不少社区居民已经记住了这个总是挎着相机的丫头。而大爷大妈们的热情、开朗，以及与时俱进的生活方式，也给她留下了深刻印象，“就说西城大妈吧，我们跟拍过前西社区的那保平大妈，跳健身操、学茶艺、插花，扫码支付，比年轻人还时尚呢！”

就连这场摄影展的举办地本身——百花园，也成了摄影师们的取景地。住在大栅栏一带的居民都知道，百花园所在地，两年前是一个杂货市场，市场腾退后，政府出资，将这里营造成了百花盛开的休闲地。

这次摄影展总计举办10天时间。对于十组“最佳故事”图片，主办方还专门设置了二维码，现场扫描二维码或者关注“魅力大栅栏”微信公众平台回复相应的照片名称，便可以了解照片背后的精彩故事。