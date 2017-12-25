2017-12-25 北京日报

翻开2017年北京市政府工作报告，“推广‘北京通’，实施一批智慧惠民工程，积极建设智慧城市……”赫然在目。如今，让“数据多跑腿、市民少跑路”的北京信息惠民服务体系正加快落地。

最新数据显示，汇聚20多项政府服务和便民服务的“北京通”APP上线近一年来，已有超过百万人下载使用，市政务服务办主导的“网上服务大厅”等功能也即将接入，市民将通过一款APP畅享智慧城市所有服务。

用一个APP畅享城市服务

社保查询、公积金查询、婚姻登记、小客车摇号、“My Beijing”无线WiFi使用……这些与市民生活息息相关的日常功能，如今都已汇聚在一个APP上，市民足不出户就能畅享城市服务，大家亲切地称它“北京通”。

党的十九大报告提出“建设智慧社会”的重大战略，在京华大地上已有生动实践。按照“新型智慧城市建设标准”打造的“北京通”APP，是全市政务服务唯一移动门户，成为北京“互联网+政务服务”的统一平台和智慧北京统一入口。

在此之前，北京人对“北京通”市民卡已非常熟悉。而在“北京通”APP上，市民卡“虚实结合”，实体卡关联成为虚拟卡，实现“多卡合一、一卡多用”。这款APP还汇聚了身份证、社保卡、驾驶证、居住证等多种证照，并借助人脸识别等科技手段，通过公安、金融、运营商等多渠道鉴证，让用户能多种认证方式登录并享受不同服务。

打通市区两级信息惠民服务体系

今年9月，“北京通”第一个区级分平台“门城通”上线。许多“北京通”忠实用户惊喜地发现：不需要自己填写，“门城通”APP这个新平台就完整记录了“个人资料”。

“北京通”汇聚市级政务服务、市管公共服务和大众化的生活服务；“门城通”汇聚区级政务服务、区管公共服务和本地特色服务。两个APP实现了跨平台互联互通，业务数据打通，“门城通”在用户授权情况下，可直接使用“北京通”已有数据。

市区数据一打通，办理过区内服务的门头沟居民，在线申报办理市级服务时，就不用重复填报同样的个人信息，“一次填报，多次使用”。

“北京通”、“门城通”先后上线并连通，意味着北京市区两级信息惠民服务体系日渐清晰。历经近20次版本升级的“北京通”APP，还将实现更多信息惠民服务功能。根据规划，政府部门将提供跨委办局“一站式”服务，市民可在线收到与日常生活高度相关的公积金、交通违章、城市预警发布等信息的实时推送，更多社会资源也将接入方便市民享受一刻钟生活圈里的更多服务。

“精治共治”理念落地掌上工具

了解市民需求、掌握市民反馈是实现城市精细化管理和服务的核心。在“北京通”APP上，“随手拍”的功能可以把开墙打洞、“脏乱差”、安全隐患“灰犀牛”等问题直接反映给政府，提升政务服务效率。

今年10月18日，“北京通”APP就收到了一条来自昌平区的留言：快速公交3路平西府站天桥，树木压到桥上，影响行人。

市民通过“随手拍”，将安全隐患问题连图带文反映在APP平台上，并得到了“已提交政风行风热线”的在线回复。“北京通”APP还清晰记录了此后工作人员现场勘查处理，养护单位对树木进行修剪的处理流程。

在“北京通”APP上，越来越多的市民通过随手拍、咨询投诉、在线求助等功能，把日常生活中的不便、政府服务中的不足和城市管理中存在的问题反馈上来，APP平台再分发给政府相关部门迅速处置。各部门解决问题的时间、步骤、结果全程可追溯——“问题是什么”、“有没有解决”、“什么时候得到解决”、“解决得好不好”一目了然。

不难发现，信息化手段更新了城市管理流程。北京城市管理正从“政府发现-政府处置”的模式变为“市民发现-政府响应-政府处置-结果反馈-市民点赞-传播分享”的闭环模式， “北京通”APP平台也成为了“精治共治”理念落地的有效工具。

接入更多服务让“北京通”更便民

用户登录“北京通”APP，可上传“驾驶证、行驶证”，也可用微信和支付宝来付费，却不能在线缴纳交通罚款；可上传公园年票，也可手机识别，却不能刷卡进公园……

在市民的实际体验中，“北京通”暂时还没有“全打通”。有用户在后台留言：现在的“北京通”像个新开张的购物中心，设施一应俱全，但货品还不够丰富。

在“北京通”APP上，服务种类不少，但像就医、公交、交警、公园等市民日常生活中高频使用的政务服务、公共服务接入并不多，甚至还少于南方有些城市的便民服务平台。如何真正实现各委办局的数据和服务汇聚，如何加快接入市民关切的关键民生服务功能，成为“北京通”亟待打通的“瓶颈”。解决好这些问题，无疑将给市民生活带来更多获得感。