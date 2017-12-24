2017-12-24 云南网

云南网讯(记者 黄翘楚)落子滇池畔，论道古滇国。12月23日，在冬日暖阳的照耀下，“七彩云南·古滇名城”第三十一届“晚报杯”全国业余围棋锦标赛“2018人对弈古滇”主赛场活动在古滇名城码头落子对弈。来自云南中医学院的2018名高校师生共同参与，点燃围棋激情。

上午11点，2018名身着传统汉服的学生棋手齐聚古滇名城码头，着黑、白两色汉服的选手组成了一百盘对弈棋局，在古滇名城码头广场构成了一副壮观的围棋盛景。“小时候爸爸教过我下围棋，虽然没能达到高水平，但这么多年来一直都喜欢下围棋，我觉得围棋对于提高思考能力都有很大帮助。”云南中医学院大一学生刘涛雯说，参加“2018人对弈古滇”她感到非常开心，能把自己过去所学的棋艺进行展示也是一份光荣。“这也对我们宣传传统文化大有帮助。”刘涛雯说。

“围棋和人生怎么样才能联系起来？ 围棋是如何融入中华文化血液中的？”在本次活动分赛场昆明学院内，云南省著名职业棋手，云南大学教授，职业七段陈明川为现场学生娓娓道来，从围棋的起源说起，将围棋与人生，围棋中的哲学智慧同大家分享。据了解，作为第三十一届晚报杯全国业余围棋锦标赛的11项活动之一，本次2018人对弈古滇还将在云南财经大学、昆明学院、云南交通职业技术学院、云南工商学院等八所大专院校举行“围棋进校园”活动，邀请云南著名职业围棋选手、职业围棋教练等开展丰富多彩的围棋推广活动。

本次活动作为第三十一届晚报杯全国业余围棋锦标赛的预热，由中国围棋协会、中国体育记者协会晚报分会主办，云南春晚传媒有限公司承办。2018年1月5日至13日，该项比赛将在七彩云南·古滇名城拉开帷幕，来自全国各地的56支业余围棋队伍将共同争夺中国业余围棋的最高奖杯，届时将给春城的围棋爱好者们献上一出高水平的围棋盛宴，让我们静待赛场烽烟。

昆明2018名师生滇池畔对弈围棋 场面壮观如棋盘

昆明2018名师生滇池畔对弈围棋 场面壮观如棋盘

昆明2018名师生滇池畔对弈围棋 场面壮观如棋盘