2017-12-24 云南网

云南网讯 （记者 彭锡）为更好的继承名老中医药专家的学术思想、临床经验，提高医院中医药诊疗服务水平，12月24日，薪火相传、创新发展——名老中医学术思想及临床经验传承论坛暨云南省中医医院建院七十周年系列活动正式启动。

据介绍，本次系列活动包括名老中医药专家学术思想名医讲坛活动、为期6天的建院70周年义诊活动等内容。其中，名医讲坛活动邀请了国医大师张震，省级国医名师、名中医张良英、夏惠明、陈乔林等专家开展系列学术讲座。

云南省卫生计生委党组书记王灿平表示，几千年来，中医事业薪火相传，师承作为千百年来中医药人才培养的主要模式，在传承中医药学术思想、临床经验和技术专长方面一直发挥着不可替代的重要作用。因此，中医要发展，传承是关键，省中医院为他们的发展搭建平台、创造条件，让他们继续为中医药事业的发展发挥余热，让一批批后起之秀在他们的带领下成为云南中医界的主力军。他希望，省中医院通过防病治病实践，弘扬中华优秀文化，推进中医药保护传承与利用，全面提高中医防病治病能力，为民众提供全方位全周期的健康服务；加快中医中药、民族医药传承与创新，提高科研水平，加速成果转化；加快中医药人才培养；积极争取社会各界的支持，积极拓展对外合作，主动应对医改，立足在服务民众健康事业中发展中医药、民族医药。”

据悉，省中医院是云南省唯一的省级中医医院，医院肩负着引领全省中医药事业发展的龙头使命。现有国家级、省级名中医58人，获省科技厅批准立项建设院士专家工作站5项。共有编制床位数1355张，在岗职工1419人，是集云南省112家省、州（市）、县（区）中医院和相关单位为一体的云南省中医医疗集团总医院。