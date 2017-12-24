2017-12-24 北京晚报

近日，一封饱含感激与赞扬的感谢信被送到了北京排水集团。信是冯女士写的，一周前，她的儿子在长椿街路口候车时，将公交卡和学生证掉到了站台前的雨水井里。没想到，排水集团的小郭师傅得知此事，不但帮孩子把卡捞了出来，还在寒夜街头等了很久，亲手把卡和证件还给了孩子。

冯女士说，事情发生在15日晚。冯女士的儿子在长椿街路口候车时，不慎将公交卡和学生证弄掉了。出人意料的是，站台前有个雨水井，公交卡和学生证竟然顺着井箅子的缝隙掉了下去。想不出办法的孩子只好回家求助家长，冯女士说当时天色已晚，气温又低，她也没想起来要找谁帮忙。“抱着试一试的心理，我拨通了北京市非紧急救助服务中心的电话12345。我当时心想实在找不回来就算了，正好让孩子把这事儿当个教训，今后做事也好小心些。”

让冯女士没想到的是，“40分钟后，一位排水集团的小伙子就给我打来了电话，说自己正在寻找卡和学生证，想问一下详细地点。”不多时，冯女士的电话再次响起，小伙子说“公交卡和学生证找到了，您住在哪儿？我给您送过去吧。”

此时已是深夜12点了，感动不已的冯女士谢绝了小伙子上门送卡的好意。“我和儿子一起赶到了长椿街路口，他太让人感动了，我们母子俩一定要当面对他说声谢谢！”临出家门，冯女士让儿子带上了一盒巧克力以表谢意，没想到小伙子无论如何也不肯收下，只是说这些事都是他们应该做的。冯女士特别感慨，“没想到公交卡和学生证还能够找回来，而且是当天晚上就找回来了，这让我们娘俩除了感动还是感动。”

随后，记者联系到了帮助冯女士找回公交卡和学生证的小伙子。小伙子姓郭，是排水集团的一名员工。小郭师傅回忆，当晚11点，他在单位的工作系统中看到了12345转来的冯女士的求助信息。“长椿街离我的宿舍只有三四公里的距离，并不是太远。想想孩子丢了公交卡和学生证肯定挺着急的，所以自己就一个人开车去了现场。”当时冯女士给12345提供的位置并不是很准确，后来小郭师傅又与冯女士联系才确定了准确地点。深夜，户外的室温已经跌破冰点，小郭师傅趴在地上一边打着手电，一边在排水井口翻找。他说，掉进井里的公交卡和学生证被落叶盖住了，只露出了一个边角，所以他在井底划拉了四五分钟，才找到卡和证件。面对记者的采访，小郭师傅不太善于言辞，他说得最多的一句话就是：“这是我分内应该做的。”

冯女士说，她本想找小郭师傅要个联系地址但被婉拒了，所以这封感谢信直接寄到了北京排水集团。满怀感激的冯女士说，“无论如何都要好好感谢这个朴实的小伙子。”