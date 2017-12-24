2017-12-24 北京晚报

从古老的槐树旁穿过，在成片的花海中徜徉，感受色彩各异的街道景观……未来乘坐亦庄有轨电车T1线能欣赏到这样的美景。记者从北京经济技术开发区获悉，贯穿亦庄路南区、河西区、核心区和路东区的亦庄有轨电车T1线沿线景观总体规划方案公布，T1线将被打造成一条绿色长廊、科技走廊和艺术展廊。

亦庄有轨电车T1线南起博兴南路南端，沿博兴南路、博兴路、荣昌西街、荣昌东街、科创街铺设，全长13.5公里，设置15座车站，全部为地面线路。按照T1线沿线景观总体规划，绿色长廊将运用不同色彩的植物合理搭配，形成四季分明的街道景观，为街道、区域增添更多活力；科技走廊突出高新产业新城的特点，展示企业创新魅力，提升科技创新的动力；艺术展廊则利用公共艺术体现工业与艺术之间的密切关系，提升城市文化品位。

规划还显示，T1线沿线景观将构成一带、四区、多点的景观模式，一带是在亦柏路、博兴路、荣昌西街、科创街两侧形成的连续景观带。四区则是依据不同景观风貌、景观主题、城市定位，将T1线沿线划分为四个分区，路南区为绿色生态景观区；河西区为城市生活景观区；核心区为行政商务景观区；路东区则为科技创新景观区。在整条T1线建设过程中将建设不同规模、功能、主题的节点，比如科创路的经海二路、经海三路绿化隔离带上有古槐树，周边绿地空间条件较好，在设计中重点保护古树，将以古树为中心设立休憩区，并设立雕塑和步道。还有荣华路环岛，将保留中心雕塑，雕塑周围以开敞草坪为主，形成“绽放”主题的花坛雕塑。

此前公布的T1线车场上盖一体化研究还透露，T1线将在瑞合路与规划新南区南街交叉口南侧设置车场一处，规划布局停车位不少于250个的P+R停车场。车场上盖平台拟以居住功能为主，以多种形式的立体交通串联居住、配套商业、中心绿地及幼儿园等功能。X133