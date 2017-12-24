2017-12-24 北京晚报

等了10年的税收延迟商业养老险或于今年年底启动试点，这也是不少消费者翘首以盼的一件大事。未来，税延养老险将成为养老市场极为重要的一个金融产品，为人们提供养老补充。

税延养老险是啥？

所谓个人税延养老险，即投保人在税前列支保费，等到将来领取保险金时再缴纳个人所得税的一种养老保险。

今年6月，国务院确定了加快发展商业养老保险的多项措施，明确将加快个人税延型商业养老保险试点。保监会相关负责人也同时表示，税延型养老保险试点方案正在制定，方案制定完成、上报批准以后，能够尽快实施。

税延养老险可减税

养老险税收延迟到底有什么好处？举例说明：一名30岁的工薪族，其扣除三险一金等税前列支项目后工资为10000元，如其每月购买700元税延型商业养老保险，根据其收入所对应的20%最高税率来计算，税延政策使他延后缴纳的个人所得税为每月140元，一年即为1680元。30年后该人达到退休年龄，从个人账户支取商业养老金，根据30年后起征点及税率进行缴税，由于退休后的收入通常不会高于工作时的收入，因此退休后缴纳的个人所得税通常较低，再扣除通胀因素，税收负担将会变轻。

叫好又叫座 还需政策解困

虽然税收延迟养老险被市场看好，但在其实施后，许多现实问题也亟待解决。例如，此前已经落地的税收延迟健康险，就成为叫好却并不叫座的产品。其原因首先是产品的税收优惠力度吸引力不大。其次，个人必须通过单位团险参保也成为一道壁垒。

对于即将出台的税收延迟养老险，社科院世界社保中心主任郑秉文表示，要明确个人养老保险税优政策的标的物，个人养老税优政策不应该与某类产品绑定，也不应该与某些行业的机构绑定，更不应该与雇主绑定，个人养老体系应该是市场化的，可以在窗口零售，与雇主分离。

南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来也发表观点认为，税延型养老保险推广的难点在于目前我国个人缴税是单位代扣代缴，一些非薪金收入并不缴税，因此难以准确判断个人所得税率。虽是个人税收优惠和递延，购买时却要通过单位买，消费需求无法充分及时满足，这需要通过完善个税纳税平台来解决。他认为，税收优惠额度固然很重要，但税延型养老险更重要的社会意义在于，通过政策引导和税收优惠，可以进一步提高民众养老保障意识和积极性。