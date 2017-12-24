2017-12-24 北京晚报

发现车上的两名男性乘客准备对一名女孩施以暴力，的姐杨莉挺身而出进行阻拦，又机智地要求已下了车的男乘客先交车钱，趁着对方伸手摸兜儿的工夫突然急加油启动，将仍然留在车上、坚决不肯下车的女孩直接送到了派出所。事后获悉，她果然是被网上认识的“大哥”诱骗至北京即将被胁迫卖淫的受害人。昨天，由首都见义勇为基金会、中国石油北京销售公司等机构联合主办的 “中国石油北京杯”第十一届首都的士英雄评选揭晓。杨莉等十名的哥的姐荣获 “首都十大的士英雄”。

的姐杨莉以高票获选本届“首都十大的士英雄”。她回忆说，事发当天，她在北京火车站接到三位乘客去往六里桥莲花小区。言谈中被称做“大哥”的人坐在副驾驶，另外一男一女坐在了后排。两男子不断地恶语谩骂，不让女子说话。当车行驶到宣武门路口时，受到谩骂的女子刚想反驳，就被坐在旁边的男子扇了一个耳光，接着又被抡了几拳。

杨莉确信，他们绝非熟人一时闹意气之争。此时男子要求下车，并要将女子拽下车施暴，女子满脸祈求地看着杨莉，坚决不肯，杨莉则下车阻拦，想要拖延时间伺机报警。但被对方恶狠狠威胁之后，她转而准备智取。她对男子说：“你消消气，给我准备零钱，我看看计价器多少钱，劝她下车跟你们走。”就在两男子分散精力找钱的时候，杨莉迅速关上车门，一脚油门冲了出去。

此后证实，这名女子是在网络上认识了被称做“大哥”的男子，经过一段时间的网聊，她应邀来到北京，发现这位男子从事不法勾当，便想尽快离开北京，但跑到北京站时被俩男子追回。

本届“首都十大的士英雄”评选活动自今年6月15日启动，持续开展6个月，经事迹征集、初评、投票（社会投票和评委投票）、终评等环节，最终产生“首都十大的士英雄”（个人和团体）10个，“十大魅力车队长”10名，还评出“首都的士英雄”（个人和团体）20个，“魅力车队长”20名及优秀组织奖单位21个。

首都见义勇为基金会副秘书长邵旭光说， “的士英雄”已成为首都出租车行业的一大公益品牌，多年来，获奖的300多名普通出租汽车司机以“平凡岗位，不平凡的人生”诠释了和平环境下的英雄涵义，有力地推进了精神文明建设，在他们的事迹感召下，会有更多默默无闻的新时期英雄涌现出来。