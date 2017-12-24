2017-12-24 北京晚报

车牌被贴上小广告，因“故意遮挡号牌”被扣12分罚200元，并被扣掉驾驶证。六旬男子无奈报警后，海淀分局永定路派出所民警细心调看监控录像，查清故意遮挡号牌真相，帮助事主拿回了驾驶证。十多位群众近日到派出所送锦旗，感谢民警还了事主一个清白。

事主张先生是一家健走俱乐部的领队。上月中旬，他驾车外出为俱乐部购买健走器材，走到二环路上，突然被交警拦下。“直到下车被交警检查，才发现有两张小广告分别贴在了前后车牌上，挡住了车牌号！”交警暂扣了张先生的驾驶证，对他予以扣12分罚200元的处罚，并要求他重新学习交规。

自己已65岁，再学交规难度很大。“关键是我根本没有故意遮挡号牌啊！这次驾车前的一周内，我就没用过车，车一直停在楼下的路边上，不知道这小广告是什么时候贴上去的。”张先生无奈报警求助。

永定路派出所民警赶到张先生停车现场勘察，走访周边门店，并调取现场和周边沿街的监控录像，确认张先生这次驾车是直接上的车，没有张贴广告遮挡号牌的行为。

查看了两天近50余个小时的录像后，民警终于发现事发前两天有两男子沿街边走边向地上和墙上张贴小广告。路过张先生的车时，两人分别在前后车牌各贴了一张广告。民警立刻通知张先生，将两段重要的视频交给了他。凭借着这两段视频，交通队撤回了对张先生的处罚，他终于拿回了自己的驾驶证，随后激动地带队员到派出所致谢。