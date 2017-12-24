2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 第十三届全国运动会今年在天津成功举办，不仅竞技体育呈现精彩，而且百姓登上全运赛场成为本届全运会的最大亮点。全运会的成功举办留给天津丰富的办赛经验和一流的体育场馆，展现出市民健身的新需要、新要求。全运会后，丰富多彩的全民健身活动持续展开，全运场馆得到充分利用，举办全运会所收获的成果惠及津城百姓。

第十三届全运会的主题为“全运惠民健康中国”，将全运会的关注重点转向普通百姓，促进天津市民广泛参与全面健身活动，提升自身体质和健康指数，顺应了中国体育改革的发展方向，从体育大国向体育强国迈进。通过举办第十三届全运会，天津市民不仅欣赏到高水平的体育比赛，还有机会亲身参与其中。19个群众比赛项目天津地区选拔赛举办了200余场，超过5000名群众报名参与，最终有251名选手进入决赛阶段，取得了5金3银9铜的佳绩。而这些选手也有着非常好的示范作用，带动了身边更多人参与到全民健身活动中来，本市新建和改造了一大批体育场馆、健身设施，这些都使得群众健身的热情更加高涨。

2017年，一系列形式多样的全民健身活动在天津举行，进入冬季，花样滑冰、短道速滑、冰上舞龙舞狮、蓟州滑雪运动节等陆续展开。随着体育公园的建设与完善，以公园为单位的体育活动蓬勃兴起，红桥区今年就举办了城市体育公园联盟篮球赛。据统计，今年市体育局开展的市区两级全民健身活动超过百项，直接参与市民达到10万人，从中受益的市民超过百万。

全民健身的科学展开以及层级评定也是市民特别感兴趣的。天津市第三套市民广播体操今年10月开始推广，各区运动群体骨干人员、全市企事业单位及各院校教师、各区优秀社会体育指导员和各健身俱乐部负责人员600余人经过市体育局的培训，将每一个动作准确展示给市民。今晚传媒集团与市体育局联合举办了“全运惠民·科学健身大讲堂”，每期都会带给市民不同体育项目的健身体验，向市民普及科学健身知识。今年全市近30个街镇社区配置了体质监测器材，基层的全民健身骨干人员接受了系统培训，指导市民科学、精准健身。此外，乒乓球业余选手段位制的引入也颇受市民欢迎，在武清区体育中心开展的乒乓球段位达标活动吸引了诸多爱好者到场，在普及、推广业余乒乓球活动的同时，促进了参与者技术水平的提高。

“全运惠民健康中国”成为全运会后指引天津体育发展的核心理念，2017年，“全运效应”接续发酵。（“津云”新闻编辑侯静）