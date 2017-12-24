2017-12-24 北方网

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天津北方网讯： 从市环保局获悉，环境保护部近日公布京津冀大气污染传输通道城市(简称“2+26”城市)11月空气质量和变化幅度的排名。根据该排名，今年11月，“2+26”城市PM2.5月均浓度平均为68微克/立方米，同比下降37%。其中，天津PM2.5浓度降至53微克/立方米，同比下降49%。

今年11月，“2+26”城市PM2.5月均浓度范围为46至91微克/立方米，月均浓度较低的前3位城市依次是北京、廊坊和天津，改善幅度较大的前3位城市为石家庄、北京和天津，分别下降54.1%、54%和49%。

市环境监测中心统计数据显示，今年10月至11月，本市PM2.5浓度为58微克/立方米，同比下降31%。PM2.5、PM10、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮6项主要污染物均实现下降；重污染天数3天，同比减少63%，均为近年最好水平。

据介绍，空气质量改善的背后，是本市针对秋冬季大气污染关键环节，有力落实各项精准治污措施。攻坚行动中对全市排查出的“散乱污”企业进行分类治理。全市121万户城乡散煤治理任务由三年完成提前到两年完成；全市火电、钢铁、建材、有色等重点行业通过提标改造，全部达到特别排放限值。向全市16个区派驻由正局级干部带队的督办组，常驻各区现场督查督办。（“津云”新闻编辑侯静）