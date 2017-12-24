2017-12-24 北方网

天津北方网讯： “我家房子是百年老建筑，墙体一直返潮，几次装修都解决不了问题。这次改造，专家来检查、制订方案，对墙面进行防潮处理，这以后住着心里就踏实了。”家住和平区新津社区的程晓丽高兴地对记者说。去年底，和平区启动了为期三年的老旧小区及远年住房改造工作，总建筑面积567.49万平方米。截至目前，2017年改造任务已基本完成，受益居民的居住条件发生了很大变化。

“我们集中力量解决老旧小区及远年住房在安全、服务、公共设施和外部环境四类功能方面存在的问题，整治项目包括消防、电梯、二次供水、老旧线路(配电箱)、燃气、路灯、井盖、甬路、围墙、阳台外檐及严损房屋等11个大类。”和平区老旧小区及远年住房改造协调工作组成员王连生告诉记者。

劝业场街新华里有一处两层的远年住房，木质楼梯和外廊因年久失修而腐坏，住在这里的居民李洁为这事特闹心：“年轻人还好说，老人腿脚不灵便，一旦楼梯垮塌，那可太危险了。”和平区邀请天津市设计院的专家到现场“会诊”，确定了彻底拆除木质楼梯改用钢结构原地重建的方案，并积极筹措资金十多万元，终于解决了难题。

除了规定动作外，和平区在改造过程中还开展诸多自选动作。例如，将产权不明的路灯纳入区管范围进行改造，更换的路灯全部采用低碳、环保、耐用的LED光源；对于居民急切盼望的屋顶保温需求，坚持一户一策，协调相关设计单位进行规划、测算，为百姓解决问题。改造协调组还召开居民听证会、恳谈会，搜集居民意见建议，让改造工程做到听民意、得民心。

“我们力争到2018年底完成三年改造任务总量的80%，到2019年，在完成改造工作的基础上，安排前期改造项目‘回头看’，确保三年改造任务能够保质保量完成。”和平区房管局局长沙明骏说。（“津云”新闻编辑侯静）