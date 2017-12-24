2017-12-24 北方网

天津北方网讯： “党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，总要求就是坚持农业农村优先发展，实现‘产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。’”市农委将这一目标落实落地，市农委党委书记、主任沈欣告诉记者。

沈欣说，实施乡村振兴战略，实现产业兴旺，就要加快农业供给侧结构性改革，促进一、二、三产业融合。本市以现代农业产业园区为引领，建成10个中以(以色列)农业示范园区。积极推进农产品加工业向高端、优质、高效、健康、营养方向发展，到2020年，全市整建制创建成“国家农产品质量安全市”。

据介绍，天津农村实现生态宜居，大力整治环境，抓好大气污染防治，推进农作物秸秆资源化、产业化利用。抓好水污染防治，推进农业农村土壤污染防治，开展耕地土壤污染治理与修复示范行动，主要农作物化肥、农药施用量到2019年实现零增长，每年建设150个美丽村庄。

实现乡风文明，本市持续用力，大力涵育文明乡风，完善公共文化服务体系，实施文化惠民工程，广泛开展“亿万农民健身活动”，并开展创建文明村镇、文明家庭、星级文明户等活动，让农民在参与中受教育、提素质、树新风。

实现治理有效，推进农村基层治理制度化、法治化、规范化，着力抓好农村基层党组织建设，全面完善村级服务站建设，完善村务监督机制，完善村务公开机制、民主议事机制。

实现生活富裕，大力促进农民增收，进一步帮助农民拓宽增收渠道，加快农民转移就业，大力开展困难村帮扶，实施以就业培训、产业带动、金融服务等为主要内容的“十项帮扶行动”，到2020年实现困难村全部建成美丽村庄达标村、村集体经营性收入达到20万元、农民人均可支配收入达到全市平均水平“三个目标”。（“津云”新闻编辑侯静）