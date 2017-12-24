2017-12-24 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 周超）临近年底，全市路面交通压力将有所增加。周末文艺演出活动较多，滑雪场和温泉酒店等仍然是出行热点。下周工作日的早晚高峰，东、西、北部城区的环路和联络线容易出现拥堵情况。

交通

今天滑雪场周边车多

预测显示，周末交通压力将有所增加，大型商圈、滑雪场、温泉酒店等周边道路容易出现车流集中的情况，周日下午交通压力将最为突出。周末期间，远郊滑雪场周边道路将出现短时车流集中的情况，昌平、延庆、顺义、丰台的热门滑雪场的游客较多。交管部门建议去往各滑雪场的市民朋友提前规划好出行地点和路线，关注实时路况，或选择夜场休闲娱乐。

工作日交通压力始终较大，早晚高峰期间，东、西、北部城区环路、联络线的部分路段可能出现拥堵情况，早高峰部分校园周边也容易出现车行缓慢的情况。

工作日早高峰期间，预计崇文门外大街、东三环南路、菜户营南路、肖家河桥、远通桥、西直门北大街等路段，以及部分学校周边交通压力较大，周一、周四交通压力将最为突出。

各大剧院周边交通压力大

12月24日、25日晚间，工人体育馆将举办演出活动。此外，临近年底，人民大会堂、国家大剧院、北京音乐厅、国图音乐厅、长安大戏院、中山音乐堂等将择时举办新年音乐会；首钢体育馆、五棵松体育馆将举办体育比赛。预计上述活动入场和散场期间，周边道路交通压力较为突出。

周末期间大型活动较多，商圈打折促销活动也将吸引大量人员和车辆前往，活动场所、大型商场容易出现停车位饱和、周边道路行驶缓慢的情况。交管部门提示广大司机朋友，在道路缓行和寻找车位时，更要谨慎驾驶，观察好周边环境，避免发生交通事故。建议市民朋友在出行时，关注交管部门通过“北京交警”官微发布的实时路况信息，乘坐地铁等公共交通，或使用导航软件避开行驶缓慢的路段。

天气

天气晴朗 近期大雪无缘京城

千龙-法晚联合报道（记者 耿学清）今天北京大风天，气温也有所下降，夜间最低温预计达-6℃。预计下周低温天将持续，但2018年来临之前北京普降大雪的可能性不大。

大风低温迟到了但没有缺席。本周末冷空气到来，为下周带来降温。

下周北京气温预计在-6℃-5℃之间，以晴间多云为主，根据气象预报来看，2017年本市普降大雪的可能性极小，今冬降水量偏少，市民可及时给居室增湿。

今年本市入冬日期为10月29日，接近常年，入冬前的10月份，北京地区降水量异常偏多，月降水量较常年同期（1981年至2010年）偏多1.8倍。10月份观象台共出现8个降水日，降水主要集中在上旬，下旬降水量为3.5毫米，较常年同期偏少四成。

入冬后的11月份，北京地区降水量明显偏少，气温偏低，日照略偏多。11月北京地区平均降水量仅为0.1毫米，比常年同期（9.2毫米）明显偏少。专家表示，降水量少加上刮风天气较多、空气干燥，这种天气容易使人发生上呼吸道感染，尤其是支气管炎、感冒或流行性感冒发病率更高，几乎每年这个时期都进入高峰期。建议大家应根据天气变化适当增减衣服，给居室增湿，防止感冒着凉。

文/记者 耿学清