2017-12-24 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 王思思）经过全国网友投票和质量领域权威专家审核把关，由国家质检总局指导开展的2017“质量之光”公众评选活动于12月23日揭晓，“质量主题记者会、‘像治理酒驾一样治理假货’在两会引起高度关注”等入选“年度质量事件”。

国家质检总局检验司副司长刘世远点评称，“一年以来打击假货的案例显示，‘像治理酒驾一样治理假货’在全社会取得了前所未有的共识。希望今后有越来越多的力量参与到打假事业中来。”

马云呼吁“像治理酒驾一样治理假货”引全社会关注

由国家质检总局指导开展的2017“质量之光”公众评选活动中，全国网友投票选出了心目中的年度质量事件，“‘像治理酒驾一样治理假货’在两会引起高度关注”榜上有名。

据悉，“质量之光”公众评选始于2012年，是全国质量领域互动性最强、参与面最广、社会关注度最高的专业活动品牌，累计参与人数接近600万。

今年上榜的“像治理酒驾一样治理假货”，最早出现于今年3月7日阿里巴巴集团董事局主席马云在微博发布的公开信，随后社会各界高度关注制售假案刑罚不足、犯罪成本过低、对犯罪分子震慑不够，导致制售假公开化产业化的问题。

2017年全国两会期间，这一呼吁得到上百名全国人大代表、政协委员、法学专家、企业家代表、品牌商家响应。全国人大代表雷军表示，假货是社会的毒瘤，坚决支持加大打击假货的力度。全国政协委员杨元庆呼吁加强立法，让制假者付出他们付不起的代价。全国政协委员、律师协会副会长朱征夫提交了《关于对制假售假行为加大打击力度的提案》，建议加重对制假售假者的处罚。

联想控股董事长柳传志也为此一天之内两度撰文，支持改善立法加重刑罚治理假货，并直接“请求人大尽快就此立法（千万不要拖拉），并全民监督执法”。

“一些企业家比如马云提出来要加大惩戒力度，像打击酒驾一样打击造假行为，我是赞成的。”两天后的全国两会新闻发布会上，国家工商管理总局局长张茅公开点赞马云“像治理酒驾一样治理假货”的呼吁，并提出“应加强法律法规建设，建立信用系统，只有这样，假货才能大幅度减少”。

阿里联合社会各界打假 “让制假售假者疼”

作为一个连接卖家和买家的平台，阿里巴巴自身并不生产假货，只是假货在现实生活中客观存在，伴随电子商务的发展、交易场景的迭代，制假售假供应链正在从线下蔓延到线上。

为了从源头打击假货，目前阿里巴巴已经与公安、工商、质检、食药等各类执法机构紧密合作，通过推送案件打击线下假货源头。

2017年1月至11月，阿里巴巴累计向全国执法机关推送涉假线索1683个，协助执法机关破获制售假案件674个，涉案金额42.7亿元。其中涉食品药品案件，推送线索1005个，协助破案375个，涉案金额34.4亿元。

阿里巴巴与质监系统的合作，也达到了“凡举必究”的效果。浙江省质监局有关负责人介绍，根据该局今年与阿里签订的战略合作备忘录，由阿里输送抽检不合格数据和经大数据分析的劣质产品企业线索，政企协同出击治理假冒伪劣现象。

这一合作模式成效明显。今年7月，浙江质监部门根据阿里“神秘抽检”提供的不合格数据，前往慈溪市附海镇的4处地点进行了突击检查，现场共发现3款存在产品质量问题的电风扇产品共计753台，质监部门依法对劣质产品生产企业进行了处罚。

“多年来，阿里已拥有一套严谨的知产保护体系，能够保护全球权利人的知识产权。”阿里巴巴集团首席平台治理官郑俊芳说，如今阿里全平台上已经有10万多家品牌经营，“我们从未停止探索更行之有效的方法对知识产权进行保护。”

2016年阿里巴巴共排查出4495个销售额远大于起刑点5万元的制假售假线索，最终破案数为469个。但通过公开信息确认已经刑事判决的只有33例，比例不足1%。这33例涉及案件的判决人数为47人，但其中判缓期执行的多达37人，占比79%。

面对刑事判决处罚过低的现状，阿里从2017年开始将陆续通过民事诉讼“追杀售假者”，以此“让售假者疼”。这被视作打假手段的升级，“阿里不惜成为制假售假者最恨的人”，由此也产生了一系列电商平台起诉售假商家的“第一案”。

“有效打击假冒和侵权的行动，需要瞄准货品的来源。”阿里巴巴首席平台治理官郑俊芳说，阿里巴巴无法靠一己之力终结假冒和侵权，打假需要从品牌方、电子商务市场、卖家、制造商到消费者，所有的商业链参与者都扮演着至关重要的角色，“我们看到已经有越来越多的权利人投入到这场战斗中，相关执法机构对打假支持力度越来越大，这对建立更加完善的知产保护体系有积极意义。”

文/王思思

2017“质量之光”年度质量事件名单

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