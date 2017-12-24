2017-12-24 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 张丽）12月22日，记者从北京市公安局了解到，19日15时许，市公安局接报警称，丰台区新发地市场附近一银行门口发生一起抢夺案件，事主吴女士的31万元现金被抢。

市公安局立即责成刑侦总队牵头网安总队、丰台分局等单位成立专案组，全力开展案件侦破工作。经开展视频侦查、便衣蹲守以及运用“大数据”科技化手段等大量工作，辗转本市房山、河北保定、石家庄三地，专案组仅用36小时，便将犯罪嫌疑人马某（男，27岁，河北省邯郸市人）抓获，并起获被抢赃款30.9万余元。

准备存钱 银行门口被抢31万

据事主吴女士称，其当日下午自己一人驾驶电动自行车准备将当日的32万元营业款存入银行，其刚到银行门口准备停车时，一男子突然冲出将其手中装现金的黑色手提袋抢走，现场散落1万元，共计被抢现金31万元。

经专案组成员抽丝剥茧、连续作战开展案件侦破工作，迅速确定了嫌疑人体貌衣着特征，市局指挥部第一时间将嫌疑人体貌特征信息发布全局电台通播，要求所有一线警力全面开展对嫌疑人的发现查控工作。同时，综合运用“大数据”科技手段开展深度研判分析，最终确定马某具有重大作案嫌疑，并逐步描画出了马某案后潜逃至本市房山区、河北省保定市、石家庄市三地的活动轨迹。对此，专案组立即部署精干警力连夜前往石家庄市开展抓捕工作。

还未挥霍 男子36小时被抓

记者了解到，21日8时50分许，专案组在当地公安机关的大力配合下，最终将犯罪嫌疑人马某抓获，当场起获被抢赃款30.9万余元。

经审查，犯罪嫌疑人马某对其在丰台区新发地市场附近一银行门口实施抢夺的犯罪事实供认不讳。据马某交代，自己今年年初带了十几万元来京做生意，但赔光了，想着抢一笔，把本钱“赚”回来。其发现新发地市场很多商户会将当日的营业款存入银行，于是其就在新发地市场附近的各大银行门口和存取款机附近踩点并寻找作案目标。

案发当日，其发现事主一个人骑电动自行车来到银行门口，便将事主定为作案目标。待事主停车时，迅速冲出将事主手中的手提袋抢走，逃至隐蔽处清点共有31万元。其间，仅吃喝花费了不到一千元，还没来得及“挥霍”，便被专案组抓获。目前，犯罪嫌疑人马某已被丰台分局依法刑事拘留。 文/记者 张丽