2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 临近年末，本市各大商圈的百货商场、购物中心等实体卖场持续升温，商家在购物体验、促销模式、跨界融合等方面不断创新，市场亮点层出不穷，为本市消费者营造了一个购物消费的“暖冬”，同时也在电商人气火爆的年末“贺岁档”为实体商业赢得更多喝彩。

这个周末，恰逢圣诞节前的最后一个双休日，本市各大商圈的实体百货店纷纷推出别具特色的现场活动，吸引众多消费者前往。一些消费者接受采访时都表示，在购物得实惠的同时，还充分体验了实体卖场独有的互动消费。“连续两天来玩了，今天还叫上了朋友一起来！”昨天中午，记者在天津大悦城采访时，消费者刘女士说，她用积分兑换的方式参与到商场的“全城大富翁”活动中。记者在采访中了解到，像大悦城这样推出多元化创新互动的实体商场不止一家。例如南京路商圈的MPT天津世纪都会，最近几天推出的“招财猫大巡游”“海量送现金券”活动，乐宾百货的“圣诞女郎送糖果”“童趣圣诞礼”等活动，都有新意，并且用耳目一新的真实场景和互动感受来体现实体卖场的优势。用消费者的话说，现在逛商场真是全方位的感受，不仅仅是买东西、吃饭那么单一了。

与此同时，在促销模式、跨界融合上，今年冬天本市的实体商场也是亮点频频。例如东马路商圈的新世界百货、乐天百货，就分别推出“国际猫展”“封面女神征集”“神秘乐队”“圣诞巧手DIY”等活动，把多种时尚化、国际化的元素融合到集客促销中，不但销售攀升，还赢得了顾客的口碑。而伊势丹百货与四季酒店共同打造的“圣诞美食礼遇”特别活动，则体现出商场跨界的魅力。本市百货消费市场业内人士接受采访时表示，实体百货店依靠创新来赢得消费者的青睐，这无疑是一个能使商家和消费者“双赢”的尝试，也对实体经济的发展起到积极的推动作用。而对消费者来说，从以低价为导向的“网购狂欢”回归到实体店全方位体验式消费，无疑也是一种“利好”和“升级”。（“津云”新闻编辑侯静）