2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 共享单车企业近日出炉行业首份《2017年圣诞节、2018年元旦假期出行预测报告》。报告显示：节日期间全国使用共享单车的出行量将有10%左右的涨幅。同时，人们在商圈消费出行将明显高于景点出游。

据ofo小黄车人工智能大数据预测，在节日期间十大热门出行城市中，天津上榜。在全国热门城市十大热门景点排行榜上，天津古文化街位列其中。大数据还预测，商圈消费出行是景区出行的2.5倍之多。在节日期间全国热门城市的TOP10商圈中，天津营口道——滨江道商圈入选。节日期间热门城市TOP10出行地铁站依次为：广州的大学城北、北京的南锣鼓巷、上海的徐家汇、上海的五角场、成都的春熙路、广州的大学城南、北京的人民大学、杭州的武林广场、天津的营口道、西安的钟楼。从热门出行地铁站点来看，高校大学生在节日期间的出行热情会表现突出。

ofo小黄车创始人戴威近日还公开表示，ofo小黄车一直在致力于推动全面的免押金骑行，将在更多的城市加大力度推行免押金，让消费者不会因为押金问题产生困扰。对目前的行业发展前景，业内人士认为良性竞争对行业是好事，可以为创新提供原动力，并让消费者的满意度提升。（“津云”新闻编辑侯静）