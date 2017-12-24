2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 在北辰区瑞景街宝翠花都社区，总能看到一个操着云贵乡音的工作人员在为居民忙碌着，她就是该社区居委会主任林则银。布依族的她在工作期间为下岗女工、单身母亲搭起“织梦桥”，使困难女性得到救助。近日，记者来到该社区“织梦桥”培训现场看到，30余位学员正在学习家政技术，一堂课下来，学员们掌握了不少家政相关知识。这些学员都是下岗女工和单身母亲，“织梦桥”培训使她们对日后的工作有了信心。

技能培训适应市场

林则银告诉记者，2013年前后，下岗女工王女士来求助。王女士是一位单身母亲，家庭全部的压力都压在她的肩头，但由于没有一技之长，她求职时四处碰壁。王女士绝望和迷茫的眼神深深刺痛了林则银的心，她决心帮助这些下岗女工、单身母亲再就业，为她们打开新生活的大门。可是，如果没有一技之长，女工的再就业之路将异常曲折。因此，培训技能成了当务之急，她为此开设了“织梦桥”技能培训课。“培训的技能门槛不能太高，还要具备速成、好就业等特点。”林则银告诉记者，那段时间，她一有空就上网查找各地经验，然后对技能的各方面进行实地考察，每考察一项技能，林则银都会详细做下记录。纺织等技能由于出路窄，不适应本市需求，被林则银划去。而家政等技能由于好上手、学完就可就业等特点被她选中。就这样一项项地筛选，家政、花艺等优质技能逐渐被林则银选定。

再就业后改善生活

由于前期技能定位准确，部分下岗女工、单身母亲已经借助“织梦桥”走上再就业之路。从“织梦桥”踏上新岗位的市民陈女士告诉记者，在“织梦桥”培训之前，由于缺乏技能，她的就业之路并不顺利，一家三口都要靠丈夫的工资生活，一家的开销捉襟见肘。由于“织梦桥”技能定位准确，她在刚刚培训后就走上了工作岗位，家庭生活条件得到改善。据了解，自2015年起，“织梦桥”已培训365人，已有数十位下岗女工、单身母亲再次走上工作岗位。林则银表示，看到下岗女工、单身母亲再就业后的笑容，她觉得一切辛苦都是值得的。（“津云”新闻编辑侯静）