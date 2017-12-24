2017-12-24 千龙网

千龙-法晚联合报道 中国共产党北京市第十二届委员会第四次全体会议12月22日、23日召开。全会认真学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，回顾总结今年工作，研究部署明年任务。市委常委会主持会议。市委书记蔡奇讲话。

明年是贯彻十九大精神开局之年

全会指出，今年是北京市极不平凡的一年。市委常委会团结带领全市广大党员干部群众，全力以赴做好迎接、服务、学习宣传贯彻党的十九大各项工作，圆满完成“一带一路”国际合作高峰论坛服务保障任务，筹备召开市第十二次党代会、顺利完成市委换届，精心编制完成新一版城市总体规划，积极推动京津冀协同发展，全力筹办2022年北京冬奥会，统筹推动改革发展稳定各项工作，深入推进全面从严治党，形成了一条心干事业、一盘棋抓工作、一股劲促发展的生动局面。

全会强调，明年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。学习宣传贯彻党的十九大精神是长期的政治任务。要在学深悟透、把握精髓上进一步深入，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，努力把习总书记对首都工作的亲切关怀和重要指示转化为奋发有为推动首都新发展的强大动力。要在联系实际、研究问题上进一步深入，真正把党的十九大提出的战略部署转化为推动首都发展的思路举措。要在真抓实干、推动落实上进一步深入，拉出任务清单，制定路线图，排出时间表，确保件件落到实处。

明年工作总基调是坚持稳中求进

全会强调，习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们做好经济工作的根本遵循，要深刻领会和把握我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，深刻领会和把握中央对当前形势的分析判断和关于做好经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重大举措，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。

全会强调，明年工作的总要求是全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”，更加奋发有为地推动首都新发展。明年工作的总基调是坚持稳中求进，各项工作都要按照已经明确的方向和既定部署坚定有序、平稳推进。明年工作的总目标是各项事业都要开好局、起好步，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根，形成生动实践。

做好明年工作要把党建摆在首位

全会强调，做好明年工作，必须坚定不移推进全面从严治党。要把党的政治建设摆在首位抓紧抓好，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持好干部标准，锻造一支与实现“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都地位相匹配、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。加强基层党组织建设，持之以恒正风肃纪，继续深化国家监察体制改革试点工作。

全会强调，做好明年工作，必须更加讲政治，更加坚定有序，更加平稳推进，更加注重统筹兼顾。我们正在推进的工作，是为了更好满足人民群众对美好生活的需要。要坚定信心、保持定力，周密部署、用心操作，看准了的事一抓到底。要讲究工作方式方法，坚持正面引导，坚持依法办事，走好群众路线，相关决策要多听各方面意见。

全会强调，临近年终岁尾，各级领导干部要把群众的安危冷暖摆在更加突出的位置，用心用情用力做好关心群众生活工作。严厉打击恶意欠薪行为，确保辛苦一年的农民工们拿到钱回家。要确保两节期间安全稳定，让市民度过欢乐、祥和的节日。严明换届纪律，把下个月的市“两会”开成团结鼓劲奋进的大会。

全会审议了市委常委会工作报告、市委常委会抓党建工作报告，讨论了全市经济社会发展工作报告，审议通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第四次全体会议决议》。

明年重点工作

1 坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”

防范风险方面，重点是防控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。精准脱贫方面，坚决落实好中央部署的扶贫帮扶任务，同时确保本市7.26万户低收入农户如期实现增收目标。污染防治方面，采取更有力措施，使主要污染物排放总量持续减少，首都生态环境质量进一步改善，增强人民群众的蓝天幸福感。

2 全面落实城市总体规划

紧紧围绕加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平,深化细化“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间布局，扎实推进行政办公区建设，认真落实“双控”“三线”要求，坚决守住城市发展的“天花板”和“红线”，坚决维护规划的严肃性权威性，组织好城市体检工作。

3 持续推进疏解整治促提升专项行动

疏解整治促提升是一项长期任务，既要坚定不移、坚韧不拔，又要稳扎稳打、步步为营、有序推进。疏解整治的目的是为了提升首都功能、提升人居环境、提升城市发展品质，不断增强群众获得感。要注重空间腾退与优化提升的衔接，做好腾笼换鸟的文章。疏解整治促提升要和提高城市精细化管理水平紧密结合。完善街巷长制，发挥小巷管家作用，努力让城市每一个角落都整洁干净有序。继续深化城市管理体制改革，做到“街乡吹哨、部门报到”。

4 切实推动京津冀协同发展

首都的发展要在京津冀协同发展这个大棋局下来考量，善于算大账。集中力量支持雄安新区建设。交通、生态、产业三个重点领域要推进一批标志性项目建设。

5 推动首都经济实现高质量发展

强化首都发展理念，以“四个中心”功能建设、做好“四个服务”带动经济发展，大力构建“高精尖”经济结构，构建与首都城市战略定位相适应的现代化经济体系,推进城乡统筹发展和区域均衡发展。

6 着力深化改革开放

扎实推进经济体制改革，扩大服务业对外开放，进一步改革优化营商环境。研究推进机构和行政体制改革，推进“放管服”改革。大力推进以科技创新为核心的全面创新，积极推进医药卫生、教育、养老、就业和社会保障等领域改革，加强法治建设领域改革，深入开展改革督察。

7 努力提高保障和改善民生水平

积极应对学龄人口变化，发展普惠性幼儿园，强化办园者主体责任，落实政府部门监管责任，让孩子安全、家长放心。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善租购并举的住房体系。全面推进五项基本医疗卫生制度建设，不断完善养老服务体系，加强精细化就业服务和管理，增加城市便民服务设施。

8 全力维护首都安全稳定

把维护政治安全放在首位，强化各类意识形态阵地特别是互联网管理。夯实反恐防恐工作基础。持续推进社会矛盾预防化解。深化社会治理创新，依法精准打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产责任制，坚决消除各类安全隐患，坚决维护人民群众生命财产安全。

9 高水平筹办北京冬奥会冬残奥会

坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，扎实推进场馆和基础设施建设，努力建成精品工程。高水平做好竞赛组织、场馆运行、赛会服务等筹备工作。落实科技冬奥行动计划。