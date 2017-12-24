2017-12-24 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 张鑫）在周边“小散乱”市场被疏解之后，昌平区昌盛园小区于12月23日迎来了便民蔬菜直营店。记者了解到，这是昌平区最大的便民蔬菜直营店，昨天一开业就迎来了大量居民，现场等候结账的居民一直从出口排到了入口。

据社区居民刘阿姨介绍，他们买菜只能到3公里以外的菜市场选购，由于距离远，特别是对老年人来说出门买菜很不方便，菜市场的蔬菜和品质也不能满足居民多样化、多层次的需求。直营店的开业解决了这些问题，很好地满足了居民的需求。

记者在店内看到，整个蔬菜直营店被划分为蔬菜区、水果区、肉类区、水产海鲜区、主食厨房区、熟食区等十几个区域，各种果蔬码放整齐，非常新鲜，米面粮油品种齐全，肉制品都是从二商、华都进货。不少商品签上还写着“特价”。刘阿姨一边挑一边比较，“蔬菜水果都卖得比超市便宜，牛奶跟超市差不多”。

北京志广富庶农产品有限公司负责人吴志广介绍，店里销售的蔬菜就有200多种，大部分都由产地直供，“统一采购、统一配送，保证直营店里的菜品比超市便宜10%-15%，同时每天都会有几种特价菜，打折力度更大。”

据介绍，昌盛园便民商业服务综合体面积1500多平米，覆盖昌盛园、世涛天朗等周围的5个小区、8000多户近30000居民，店内经营的有水果、蔬菜、小百货、杂粮、肉类、主食类、海鲜等多种老百姓日常所需的产品，特别是二商大红门猪肉的入驻，很受居民的欢迎。除此之外，还提供家电维修、代收快递等多项便民服务项目，实现了集便利店、蔬菜零售、洗染、代收代缴等多项基本服务为一体的综合服务模式，极大方便周围小区居民的生活，进一步深化“一刻钟社区服务圈”，使群众享受到方便、快捷、舒适的服务。

文/记者 张鑫