2017-12-24 云南网

云南网讯（记者 赵岗）12月23日，“书香春城 诵读经典公益行--郑和文化专场”活动在昆明市晋宁区郑和文化广场举行。来自晋宁三中的800名师生、家长跟随着皇甫化江、杨飞、李萱、洪昌等众多明星主播、专家老师，一起走进郑和的传奇人生，了解这位伟大的航海家，外交家、和平使者。

云南网（微信公号：yunnancn）了解到，“书香春城·诵读经典公益行”启动于今年10月份，从昆明大观楼的五百里滇池出发，走过了讲武堂的百年风云，走进了昆明书城和多所昆明市的中小学和大学的校园，最终来到郑和的故乡晋宁，用诵读经典的方式，共同体会伟大航海家郑和从大山到大海的波澜壮阔与万丈豪情。

此次活动，以“从大山到大海”为主题，主要采取朗诵、讲述、情景剧等节目形式，以视频短片《起航》开场，介绍了郑和七下西洋的背景，以《大海的孩子》、《郑和宝船》、《西洋风物诗》、《和平使者——记行诗》等节目，歌颂了郑和一四〇五至一四三三年，率领庞大船队七次下西洋的壮举。郑和所到之处，传播华夏文明，邦交各国，维护和平，互通有无，开展商贸活动。在达·伽马、麦哲伦、哥伦布之前，开辟出闻名于世的“海上丝绸之路”，开启了人类航海时代的序幕的伟大事迹。

主办方相关负责人说，郑和是晋宁乡贤文化的代表，郑和文化和郑和精神是晋宁乃至全世界宝贵的文化遗产和精神财富。“此次活动，受到广大师生的广泛关注，引起了强烈的反响。使在场的师生更深层次的了解郑和文化以及郑和精神。让学生和家长更深的了解家乡，进一步激发了知我家乡、爱我家乡的热情。”