2017-12-24 北京青年报

12月23日，审计署审计长胡泽君受国务院委托，向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。2017年6月，胡泽君曾向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。据了解，截至2017年10月底，有关地方、部门和单位共整改问题金额达4872.5亿元，能够按金额计量的问题整改率达到95%，处理处分相关责任人员8123人次。

中央部门 73个中央部门及332家所属单位整改84.41亿

整改报告显示，审计工作报告反映的73个中央部门及其332家所属单位问题，各部门单位已经通过上缴财政、规划原资金渠道、调整账目等方式整改84.41亿元，整改率92%。

退回公务用车48辆

审计工作报告中还曾提到“个别部门公务用车、会议管理和办公用房清理等工作还不够到位”。

整改报告显示，在公务用车方面，相关部门均已通过退回车辆、归还原资金渠道等方式整改完毕，退回无偿占用或超编制配置的公务用车48辆。

转嫁的会议费59.2万已归还原单位

在6月的审计工作报告中提到，在会议管理方面，在非定点饭店召开会议37个，其中银监会7个，环境保护部5个所属单位14个。

另外，转嫁或超标准列支会议费481.77万元，其中人力资源社会保障部123.62万元、住房城乡建设部信息中心74.83万元。

“已通过归还原资金渠道、完善相关制度等方式全部整改完毕，其中转嫁的会议费59.2万元已归还原单位。”胡泽君在作整改报告时表示。

办公用房超标等问题整改完毕

办公用房方面，审计工作报告中提到，共有3个单位存在未经批准新建或改扩建办公楼、办公用房超标等问题。

整改报告中显示，相关单位通过清退、调整或封存超标办公用房等方式全部整改完毕。

审计工作报告中曾提到，“资产管理方面，知识产权局等11个部门和中国测绘科学研究院等38家所属单位违规出租出借办公用房或设备等，取得收入8.86亿元。”

胡泽君在作整改报告时透露，对上述问题，“11个部门和38个所属单位整改7.9亿元，有的已停止出租出借”。

审计工作报告显示，国家信息中心等2个部门和国资委机械机关服务中心等19家所属单位使用虚假发票套取或账外存放9386.26万元。

而本次的整改报告显示，上述问题已经全部整改。“2个部门和19个所属单位已整改9386.26万元”。

审计工作报告还提到，北京四海一家文化传播有限责任公司等8家所属单位将5.28亿元用于违规出借或购买理财产品等。而整改报告显示，针对上述问题，8个所属单位已收回资金5.26亿元。

扶贫资金 截至10月底各地整改32.68亿元

对于审计发现的扶贫资金问题，整改报告显示，截至10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿元，有970人被追责问责，93%的问题得到整改。

重新识别补录贫困人口9.51万人

整改报告显示，被审计的各县共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。此外，相关地方扶贫部门向符合条件的贫困家庭发放补助或退还资金4.01亿元，收回违规使用的贷款及贴息补助等2.52亿元。

整改涉“垒大户”、“平均主义”资金1.88亿

审计报告提到，有53个县的189个项目因脱离实际、管护不到位等，建成后改作他用或废弃，涉及扶贫资金1.41亿元。

对上述1.41亿元扶贫资金，相关地方通过追回资金、责成修补、落实后期管护责任等方式已全部整改。

审计报告提到，有24个县的56个项目与贫困户利益联结较弱，集中在龙头企业或合作社，存在“垒大户”、“造盆景”现象，涉及扶贫资金5643.68万。另有32个县的81个项目搞简单“平均主义”，涉及补助1.33亿。

整改报告显示，对上述问题，相关地方已整改1.88亿元。

追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿

在审计报告中提到，84个县形成闲置资金19.54亿元，有6.23亿元闲置两年以上。有96个县发生骗取套取、违规使用等问题297个，涉及扶贫资金3.81亿元。

胡泽君在23日作报告时表示，相关地方已统筹盘活19.8亿元。

已追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿元，并通过加强项目后续管理、完善资金审批手续等方式整改1.11亿元，追责问责412人次。

中央企业 清退追回资金3159.82万 处理149人次

审计报告主要审计了中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业。“相关企业坚持边审计、边整改，在全国人大常委会听取审计工作报告当天即向社会公告了整改结果。”胡泽君说。

已调整账目报表1790.88亿元

此前的审计报告显示，审计20户企业中有18户近年累计虚增收入2001.6亿元、利润202.95亿元。整改的情况是，截至10月底，相关央企采取调整账目报表、中止违规业务、追究责任、清退追回资金等措施整改完毕。其中已调整账目报表1790.88亿元，清退追回违规资金3159.82万元，处理处分149人次。

超标准办会、购车等 整改5.07亿

审计报告中还提到，部分企业还被发现超标准办会、购车、高档消费等问题5.19亿元。针对上述问题相关企业已整改5.07亿元。同时，共处理处分652人次，建立健全相关制度341项。

另外，对境内业务风险问题，相关企业通过采取诉讼清收、追究责任、完善制度等方式，已整改问题金额581.66亿元。

8家重点商业银行处理处分73人次

整改报告显示，截至10月底，8家重点商业银行已整改问题金额175.37亿元，处理处分73人次，制定完善制度43项。此前的审计发现，8家银行的分支机构违规放贷和办理票据业务175.37亿元。

胡泽君说，对上述问题，相关银行通过回收贷款、加固抵（质）押、加强贷后监管等措施已整改完毕，其中收回贷款45.87亿元。

关注

未整改到位的怎么办？

整改报告还提到了“部分问题未完成整改的原因及后续措施”。

“从整改情况看，尚有少部分问题未得到全面纠正，原因比较复杂。”胡泽君说。北青报记者注意到，这些原因涵盖了外部条件不成熟、历史遗留、部门间沟通协调等情况。

“僵尸企业”的处置有一定困难

报告显示，对“僵尸企业”和特困企业处置问题，由于涉及职工安置、资产处置等，推进中还存在一定困难。

另外，对职工医保参保问题，由于部分企业经营困难、务工人员流动性大，需要逐一核实并通知本人，短期内难以彻底整改到位。

违规出租的办公用房难以立即腾空

在提到资金被套取或损失浪费的问题时，胡泽君说：“追回资金时由于涉及单位或个人数量众多，需要协作追缴或通过诉讼途径解决，在行政或法律程序上耗时较长。”

此外，在违规出租出借办公用房问题上，由于受租赁合同期限、违约金额等制约，以及承租方另找办公场所难度大等，难以立即清理腾空，需等合同到期后才能收回。

“将进一步加强跟踪督促”

“对这些尚未整改到位的问题，相关地方、部门和单位作出了安排和承诺，审计机关也将进一步加强跟踪督促。” 审计署政策研究室有关负责人表示。

他说，对确属历史遗留或整改难度较大的问题，要作出明确安排并分阶段报告整改结果；对涉及外部因素的，加强统筹协调、共同推进，并深入研究分析审计揭示的体制机制问题，着力建立健全适应新形势、新要求的长效机制。

此外，审计机关将持续关注这些问题的整改情况，促进把审计结果及整改情况纳入干部考核、任免、奖惩等评价内容，发挥督促整改的整体合力。

亮点

4部门公开整改结果

北青报记者注意到，今年整改报告中，分别对“具体问题整改情况”和“长效机制建立情况”予以列示。

同时，今年随整改情况一并报告的，还有财政部、国家发展改革委、国务院扶贫办、工业和信息化部等4部门关于地方政府债务、中央基建投资、扶贫资金、新能源汽车等重点事项的整改结果。

“4部门整改结果向社会公开，是今年整改工作的一个亮点，及时回应了社会各界对相关问题的关切，客观反映了有关部门为推进审计查出问题整改、进一步完善体制机制所作的努力。”审计署政策研究室有关负责人表示。

扶贫办整改报告

资金闲置问题已遏制

26.65亿问题金额全部整改

12月23日，审计署官网公布了国务院扶贫办关于审计查出扶贫资金管理问题整改情况的报告。

报告中称，审计工作报告“反映了20个省区市158个县扶贫审计情况，指出有的地方扶贫资金存在追求短期效应倾向、基层扶贫资金统筹和监管还未完全到位等问题，涉及问题金额26.65亿元”。

报告显示，截至11月，上述26.65亿扶贫资金绩效不佳或违规使用等问题已全部整改。其中，追回资金（含归还项目资金原渠道）4.49亿元，通过盘活使用、加强项目后续管理等整改22.16亿元。共追究法律责任、党政纪处理处分等严肃问责984人，批评教育、责令书面检查67人。其中含省级机构5人。

指出7省存在资金闲置和拨付慢问题

报告显示，资金闲置等问题得到了遏制。

每年中央财政在10月底前提前下达下一年度资金，提前下达资金比例由2013年的73%提高到2017年的85.7%。此外，国务院扶贫办2017年还对各省资金拨付情况进行了三次通报。在2017年对8个省的约谈中，重点指出7个省存在资金闲置和拨付慢问题。

接到1.3万个投诉举报电话

报告披露，自2014年12月设立扶贫监督举报电话至2017年6月底，共接通电话1.9万个，其中投诉举报电话1.3万个。其中，低保、危房改造、贪污腐败分别占来电总量的23%、23%和14%。

涉及专项扶贫领域205个，占1.6%，办结199件，其中存在违纪违规违法的有47件，53人受到处理，包括县级部门5人、乡镇干部7人、村干部41人。

严重违纪违规问题金额连年下降

根据审计数据，查出违纪违规、闲置浪费等问题金额占抽查资金的比例从2012年的36.3%下降到2015年的25.8%，再下降到此次审计的7.93%。其中，严重违纪违规问题金额占抽查资金的比例从2012年的15.7%下降到2015年的3%，再下降到此次审计的1.13%。

报告提到，下一步将严肃查处违纪违法案件。

“对督查巡查、暗访督查、考核评估和12317扶贫监督举报电话、群众信访发现的案件线索，督促地方进行处理，重大线索和严重问题及时向中央纪委移交”