2017-12-24 北京日报

12月23日一早，全国238万考生迎来2018年研考初试，考生数量创历史最高。上午《思想政治理论》科目中，党的十九大成为热点，考生需要阅读党的十九大相关材料，阐述对新思想、新时代的理解。

考研大军三连涨

据教育部透露，2018年研考全国报名人数238万人，比2017年增加37万人，其中，应届考生131万人，比2017年增加18万人，往届考生107万人，比2017年增加19万人。

自2015年以来，全国研考报名人数逐年上升且增幅渐大，2015年为164.9万人，2016年变为177万人，比上年增加12.1万人，增幅达7.3%；2017年为201万人，比上年增多24万人，增幅为13.6%；2018年增至238万人，增幅为18.4%。

2015年全国报考北京研招单位的人数为227972人，2016年增至243420人，2017年增加至289495人，2018年则突破30万大关，达到322897人，占研考总人数的13.6%。

“主要矛盾”入考题

党的十九大、“一带一路”、雄安新区等进入考题。

中国人民大学统计学院的考生小武告诉记者，考卷阅读量很大，而且有两道大题都跟党的十九大直接相关。一道题选取党的十九大报告部分内容，让考生谈谈如何理解“捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”，以及为什么发展是解决我国一切问题的基础和关键。另一道题则让考生回答如何理解“中国特色社会主义进入了新时代”以及为什么说习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果。

另一大题让考生回答为什么说中国共产党是“应运而生”的，中国共产党为什么能由简而巨，团结带领人民取得举世瞩目的伟大成就。

党的十九大报告中，习近平总书记专门寄语青年。本次考试，结合黄大年等科学家的事迹，让考生回答“为什么说青年时期树立正确的理想信念能够为人的一生提供‘无穷的力量’”，以及青年如何在实现中国梦的实践中放飞自己的青春梦想。

此外，考生还需要论述“一带一路”不是中国“独奏”，而是沿线国家的“合唱”。

我国深化经济体制改革、创新驱动发展战略、雄安新区、金砖国家领导人厦门会晤等也进入考题。

考研者多为求职增实力

据北京教育考试院透露，在本次报考北京招生单位的近32.3万考生中，146192人报考学术型专业，占45.3%。176705人报考专业学位，占54.7%，比上年上涨2.5个百分点。

记者在采访中发现，学制短、偏向实践、有利于找工作，是考生们看重专硕的重要因素。

记者随机调查了20余位考生，其中超八成表示考研是为提升就业竞争力，打算研究生毕业后直接找工作，仅两人表示有下一步读博的打算。

来自北京联合大学会计专业的小林报考了对外经济贸易大学的同专业研究生。他告诉记者，学这个专业，本科出去也不愁工作，但找不到特别好的，如果成功考研跨上新的平台，找到好工作更容易。

毕业于中央司法警官学院的小王今年已是第三次考研，学国际法的他说，“人工智能出来之后，草拟合同之类的工作很容易被机器替代，我们必须提高专业核心能力，才能不被淘汰。”