2017-12-24 天津日报

大型史诗电视剧《换了人间》2018年1月初将在央视播出

天津北方网讯： 由天津市委宣传部、中央电视台、天津广播电视台联合出品，天津电视艺术发展公司、八一电影制片厂联合摄制的40集大型史诗电视剧《换了人间》，将于2018年1月初在中央电视台综合频道黄金时间首播。昨天，该剧在北京人民大会堂举办了开播新闻发布会。

电视剧《换了人间》是继《解放》《辛亥革命》《寻路》之后，天津推出的又一部重大革命历史题材电视剧。该剧集中表现了1949年至1954年间中国革命的伟大进程和时代巨变，即中华人民共和国成立和社会主义制度建立，热情颂扬了以毛泽东为代表的中国共产党人不忘初心和使命，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的壮阔历程和丰功伟绩，艺术再现中国人民“站起来”的伟大飞跃和缔造新中国、建立新制度、换了新天地的壮丽画卷。

该剧秉持严谨的创作态度和革命史诗的创作风格，以大量翔实的史料，全景式再现了中华人民共和国成立前后波澜壮阔的历史风云，形象地反映了国共两党在军事、政治、经济、统战以及秘密战线等各个领域的殊死较量，真实展现了国共和谈、北平和平解放、渡江战役、上海金融大战、《中苏友好同盟互助条约》签署、抗美援朝、和平解放新疆和西藏等一系列惊心动魄的历史事件。

该剧生动诠释了“赶考”精神，着重表现了开国领袖毛泽东进北京城后，坚决不当李自成的深刻警醒和居安思危的忧患意识，真实再现了刘青山、张子善因腐化蜕变而被枪决等历史事件，给人以振聋发聩的警示，为广大党员干部提供了一部“不忘初心、牢记使命”的生动教材，具有强烈的现实意义和深远的历史意义。

全剧题材厚重、气势磅礴，以国共双方两条战线双线并进的时空叙事方法，全面展现了中国共产党推翻旧世界、建立新中国的伟大历史进程。该剧忠于史实而又不拘泥于史实，将真实的历史叙事和艺术再创作有机结合，通过众多历史人物的命运起伏、情感变化串联起重大历史事件的发生、发展，将真实的历史事件、历史人物演绎出引人入胜的故事情节和打动人心的情感波澜。

该剧塑造了二百多名历史人物，在丰富的史料基础上，准确描摹刻画了一批理想信念、追求道路和性格特征各不相同的丰满生动的人物群像。

主创阵容强大，创作拍摄精心。电视剧《换了人间》汇集了全国重大革命历史题材电视剧创作的一流队伍，王朝柱担任编剧，唐国强领衔主演并担任艺术监制，刘劲饰周恩来、王伍福饰朱德、郭连文饰刘少奇、卢奇饰邓小平、马晓伟饰蒋介石。倪祖铭、杨晶担任导演。

唐国强、马晓伟凭借几十年的表演经验，精心准备，倾情投入，以行云流水、浑然天成的表演，演活了毛泽东、蒋介石的艺术形象。剧中两位演员致力于用精彩的细节去揭示对比鲜明的人格，在形象塑造上有所超越，刻画人物形象入木三分、形神兼备，人物塑造有层次、有新意，达到了毛泽东和蒋介石形象塑造的新水平，为重大革命历史题材电视剧创作增添了新的光彩。

据了解，为使作品更具质感和表现力，剧组跋山涉水，转战新疆、西藏、四川、江苏、浙江、北京等地，并远赴俄罗斯，在历史事件发生地取景拍摄。为力求真实还原历史，剧组还专门搭建了丰泽园、菊香书屋等重要场景。服装、化妆、灯光等技术部门精益求精。后期制作精心投入，画面饱满丰富、富有质感，音乐与剧情、情绪完美融合、相得益彰。（“津云”新闻编辑侯静）