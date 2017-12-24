2017-12-24 北方网

天津推进环保突出问题整改落实

天津北方网讯： 截至2017年12月23日12时，我市推进环境保护突出问题整改落实办公室共转办群众信访举报件4493件。其中：滨海新区667件、和平区157件、河东区325件、河西区287件、南开区346件、河北区244件、红桥区143件、东丽区227件、西青区286件、津南区260件、北辰区334件、武清区206件、宝坻区239件、宁河区198件、静海区286件、蓟州区276件、海河教育园区6件，市水务局2件、市市容园林委2件、市交通运输委1件、市国资委1件。现将部分信访举报件办理情况公布如下：

1 、交办问题基本情况 ：河东区八纬路与北十五经路交口丰盈西苑16号楼底商“中国兰州牛肉拉面”每天8:00至凌晨1:00营业，排风机噪声扰民。

行政区域 ：河东区

污染类型 ：餐饮污染

调查核实情况 ：经查，反映情况属实。

处理和整改情况 ：已将排风机拆除完毕。同时，对该点位加强巡查监管，防止问题反复。

2 、交办问题基本情况 ：河东区中山门广瑞路“天津市河东区佳艺门窗经营部”每天9:00至18:00进行电焊铁栅栏加工，噪声扰民。

行政区域 ：河东区

污染类型 ：其他噪声

调查核实情况 ：经查，反映情况属实。

处理和整改情况 ：责令该商户停止一切店外加工作业。同时，对该点位加强巡查监管，防止问题反复。

3 、交办问题基本情况 ：河东区二号桥津塘公路和雪莲南路交口原大理石厂的废气院落内有一处占地三十多亩的废品收购加工黑作坊，每天夜间有车辆装卸垃圾时产生噪声污染，并将生活废水排放至附近低洼处，产生刺鼻异味。

行政区域 ：河东区

污染类型 ：生活污水、其他噪声、异味污染

调查核实情况 ：经查，反映情况属实。

处理和整改情况 ：已将加工作坊关停取缔，废水坑洼已回填。下一步，加强巡查监管，防止问题反复。

4 、交办问题基本情况 ：南开区王顶堤金厦里21号楼4门101的住户打算将居民住宅改建成喜旺幼儿园的食堂，目前房屋正在进行装修改造，该项目未作任何环评手续。

行政区域 ：南开区

污染类型 ：建设项目

调查核实情况 ：经查，该租户将其租用的居民住宅作为幼儿园食堂使用，不属于需要办理建设项目环保审批手续的情形；该房屋内部装修并未进行任何拆改，也未破坏房屋结构；存在擅自窗改门及私搭台阶的情况。反映情况部分属实。

处理和整改情况 ：已强制拆除该租户私搭的台阶，并对其私开门脸进行了封堵。今后，加强巡查，发现问题及时处理。

5 、交办问题基本情况 ：南开区万德庄大街龙德里1号楼的底商“五谷渔粉”未安装油烟净化设施，排放油烟异味污染。

行政区域 ：南开区

污染类型 ：餐饮污染

调查核实情况 ：经查，该商户经营渔粉，存在油烟异味污染，未安装油烟净化设施。反映情况属实。

处理和整改情况 ：责令该商户停业，待其整改完毕并经油烟监测达标后，方可继续经营。

6 、交办问题基本情况 ：南开区鞍山西道风湖里一号楼，该楼1楼靠近3门的位置底商有一家饭店油烟直排。

行政区域 ：南开区

污染类型 ：餐饮污染

调查核实情况 ：经查，该点位底商为“雀小串”，经营蒸煮类餐饮项目，已安装油烟净化设施。反映问题不属实。

处理和整改情况 ：下一步，加强巡查，防止此类问题的出现。

7 、交办问题基本情况 ：南开区二马路182号季莳鲜超市每天营业时间开高音喇叭，噪声严重扰民。

行政区域 ：南开区

污染类型 ：社会生活噪声

调查核实情况 ：经查，该超市内使用音响放音乐。反映的问题属实。

处理和整改情况 ：已要求该商户停止播放音乐。下一步，加强巡查，防止问题反弹。

8 、交办问题基本情况 ：西青区红旗农贸市场南侧200米的潘楼垃圾中转站以及相邻的有机废弃物处置中心无环保手续和环保治理设施，长期排放恶臭气体，排放时臭气熏天，范围特别大，严重影响华苑居住区和高新区居民的生活。市民称多次向西青区环保局反映过，至今未解决。

行政区域 ：西青区

污染类型 ：建设项目 异味污染

调查核实情况 ：经查，反映的潘楼垃圾中转站及潘楼有机废弃物处置中心，分别承担中心城区部分生活垃圾转运及居民粪便处理工作。两家单位均具备环保手续，并安装了配套除臭设施。其中：潘楼有机废弃物处置中心经多次进行监测，厂界恶臭均未超过国家标准。潘楼垃圾中转站曾出现过厂界恶臭超标情况，前期对此已立案查处并责令该单位进行整改。接到本件后，立即对两家单位厂界恶臭再次进行了监测，结果均未超过国家标准。

处理和整改情况 ：将进一步加大对两家单位的监管力度，确保设施正常运行，如发现厂界恶臭超标等违法行为，将依法予以严厉查处。

9 、交办问题基本情况 ：西青区张家窝镇镇政府旁有一家世通橡胶厂每天晚上凌晨产生工业废气。

行政区域 ：西青区

污染类型 ：工业废气

调查核实情况 ：经查，世通橡胶厂主要从事胶鞋生产，之前生产过程中有硫化工艺产生废气，后硫化工艺进行了外迁，目前生产过程中无工艺废气产生。经对该企业生产期间厂界恶臭进行监测，结果符合国家标准。反映情况不属实。

处理和整改情况 ：下一步，加大监管力度，如发现环境违法行为，将依法予以严厉查处。

10 、交办问题基本情况 ：北辰区宜兴阜镇东马道徽州食府旁的彩钢门里面有一家天津英发纸制品有限公司，无环评手续属于散乱污企业曾经被查封，至今仍在生产。

行政区域 ：北辰区

污染类型 ：建设项目

调查核实情况 ：经查，天津英发纸制品有限公司，不属于“散乱污”企业，有环保备案手续。反映情况不属实。

处理和整改情况 ：下一步，加强该企业的监管、检查力度，发现问题依法处理。

11 、交办问题基本情况 ：来电人是北辰区天穆镇天穆都市工业园内厂房的土地所有者，之前有一家图文设计企业租赁厂房，该企业因治理散乱污被镇环保部门关停取缔，2017年9月底企业已经搬离。现在天穆镇环保部门告知此处厂房必须空置半年，半年内不能出租给任何企业进行生产经营，对此做法不认可。

行政区域 ：北辰区

污染类型 ：其他

调查核实情况 ：经核实，根据《中共天津市委办公厅天津市人民政府办公厅关于集中开展“散乱污”企业整治取缔工作的通知》的规定，已将该工业园区16家图文设计企业于9月底实现“两断三清”。反映情况不属实。

处理和整改情况 ：新的生产型企业需要环保、工信、安监、水务、规划建设、国土等方面相关手续办理完毕后，方可合法合规生产经营；如进驻仓储类企业，也要办齐相关审批手续后，方可进驻。

12 、交办问题基本情况 ：宁河区唐津高速清河农场出口500米路西的一片空地每天晚上6点有人员在该处空地粉煤，产生粉尘污染。

行政区域 ：宁河区

污染类型 ：粉尘

调查核实情况 ：经查，该煤场正在对存煤进行清理，并非粉煤行为。反映问题部分属实。

处理和整改情况 ：目前煤场存煤已全部清理完毕。下一步，加强对该点位的监管，发现问题及时处理。

13 、交办问题基本情况 ：宁河区金翠路和华翠小区西北侧有一处空地，该空地有人员开设搅拌站，产生粉尘污染。

行政区域 ：宁河区

污染类型 ：粉尘

调查核实情况 ：经查，反映地点及附近未发现搅拌站，反映问题不属实。

处理和整改情况 ：下一步，对该点位加强监管，发现问题及时处理。