2017-12-24 云南网

记者 罗南

云南网讯昨日，2018年全国硕士研究生招生考试开考。根据教育部公布的数据，今年报考人数为238万人，相较于去年增长了37万人，也刷新了历年来的报考纪录。全国多地考研人数均创历史新高，其中我省报名人数增幅达28.8%，是全国增幅最多的省份之一。

大家说 为啥这么多人考研？

根据教育部的数据，2011年～2015年的5年时间里，全国参加研究生招生考试的人数都保持在151万～177万之间，这一数字到2016年突破200万，今年更是达到历史新高238万人。

“其实无论考研的人多还是少，在备考阶段压力就已经非常大了，你需要面对很多外部因素的影响。”云大滇池学院的小袁说，备考期间，身边的同学都去找工作、实习，而你不停复习还不一定能考上，其中的艰苦只有自己知道。

“研究生和本科生，985、211和一般本科院校，起薪都不一样，所以考研人数暴涨也就好理解了。”已经工作近两年的方芳表示，这种情况在国企更为明显，所以她挤出时间复习，希望能如愿考上研究生，就算将来跳槽也更有底气。

“只要准备在国内就业，学历肯定是与工作密切相关。更高学历更好学校都有可能让你获得更优质的工作机会。”小袁也毫不掩饰自己考研的原因，而他也信心十足地向浙江传媒学院的新闻与传播专业研究生发起冲击。

很重要

积极主动联系研招单位

争取最有利的调剂结果

根据中国研究生招生信息网的信息，全国硕士研究生招生考试初试成绩从明年2月中旬开始陆续公布。考生可通过网络、省级教育招生考试机构或招生单位公布的方式查询初试成绩。

自主划线院校会在明年3月陆续公布初试成绩基本要求，之后开始组织复试，考生要提前了解招生单位及招生学院发布的复试时间、地点及安排，积极做好复试准备。随后，教育部会公布全国初试成绩基本要求，非自主划线院校复试、网上调剂开始。

云南省招生考试院相关负责人建议，考生要提前详细了解往年调剂流程、注意事项等，及时获取各个研招单位的调剂信息，积极主动联系需要调剂的研招单位，争取最有利的调剂结果。同时，要关注研招网调剂服务系统开通时间，把握调剂机会。

全国情况

今年

238万人报名考研

●应届考生131万人

比去年增加18万人

●往届考生107万人

比去年增加19万人

云南情况

今年39074人报名参考

较去年增加8736人 增幅28.8%