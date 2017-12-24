2017-12-24 云南网

两百人对弈，场面很壮观。

沉着应战

美丽迷人的古滇名城码头

记者 张成 秦浩 文 周明佳 摄

云南网讯 落子滇池畔，论道古滇国。昨日，在冬日暖阳里，七彩云南·古滇名城第三十一届“晚报杯”全国业余围棋锦标赛“2018人对弈古滇”活动在古滇名城码头落子对弈，来自云南中医学院的200名高校学生两两对弈，共同点燃围棋激情。

场面壮观

200学生穿汉服对弈

“2018人对弈古滇”活动由中国围棋协会、中国体育记者协会晚报分会主办，云南春晚传媒有限公司承办，七彩云南·古滇名城总冠名。这一赛事是云南省围棋协会协办的2018年全国晚报杯系列活动之一，也是为明年初在昆明举办的第三十一届晚报杯围棋赛“热身”。

在昨天的启动仪式上，昆明诺仕达集团运营中心总经理、诺享会会长彭雨致词，她表示“2018人对弈古滇”活动对于推广业余围棋，促进围棋在云南的发展具有重要作用。“七彩云南·古滇名城的浓厚文化氛围和围棋活动的举办相得益彰，我们也将大力支持第三十一届晚报杯全国业余围棋锦标赛的举办。”彭雨说。

昨日上午11点，200名身穿汉服的学生棋手齐聚古滇名城码头，着黑、白两色汉服的选手组成了100盘对弈棋局，在古滇名城码头广场构成了一副壮观的围棋盛景。春城晚报新媒体通过直播等形式向全国展示这一盛大场景。云南中医学院大一学生刘涛雯说，能参加这一活动她非常开心，能在大庭广众之下展示自己的棋艺也是一份荣耀。

走进校园

棋手与学生分享围棋人生

昨日，“2018对弈古滇”活动火热开战；前日，“围棋进校园”活动在昆明学院举行，云南省著名职业棋手、云南大学教授、职业七段陈明川从围棋的起源说起，与学生们分享围棋与人生，“围棋起源于古人对宇宙的认识，从中也蕴含着深刻的人生道理。” “以前觉得围棋很难理解，高深莫测，听了陈老师的讲解，我也想学围棋。”昆明学院的学生刘佳说，听了陈明川的课后，他有了接触围棋的冲动。

“围棋进校园”也是第三十一届晚报杯围棋赛的活动之一，这次征集了2018名喜爱围棋的学生，并以围棋比赛、围棋讲座等形式向高校推广围棋。这一活动不仅在古滇名城码头举行，还将在云南财经大学、昆明学院、云南交通职业技术学院、云南工商学院、云南中医学院、云南师范大学文理学院、云南城市职业技术学院、昆明医科大学等8所大专院校举行。作为“围棋进高校”的首站，昆明学院信息技术学院也在授课后举行了晚报杯合作院校授牌仪式。

赛事预报

晚报杯围棋赛明年初在昆明举行

1999年，春城晚报成功举办了晚报杯围棋赛，如今这一赛事再度回到春城。第三十一届晚报杯围棋赛将于明年1月5日至13日在七彩云南·古滇名城举行，来自全国各地的56支业余围棋队伍将争夺中国业余围棋的最高荣誉。

七彩云南·古滇名城坐落于滇池之滨，将举办第三十一届“晚报杯”的所有赛事。这里汇集了晋宁石寨山古滇文化遗址、滇池沿岸出土的青铜器以及绚丽的古滇文化神韵，结合浓郁的民族风情和秀美的自然风光，呈现给世人一个独一无二的云南文化“大观园”。为办好明年的比赛，七彩云南·古滇名城将以一流的硬件设施和完善的后勤为全国上百名业余围棋高手提供服务。

本次大赛指定用棋由云南围棋厂的“云子”赞助提供；保险由阳光人寿保险股份有限公司云南分公司赞助；大赛伴手礼由云南彩云吉沁食品有限公司赞助提供；指定用车由云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司提供。