2017-12-24 北方网

电视剧《换了人间》剧照

天津北方网讯： 由中共天津市委宣传部、中央电视台、天津广播电视台联合出品，天津电视艺术发展公司、八一电影制片厂联合摄制的40集大型史诗电视剧《换了人间》，将于2018年元月在中央电视台综合频道黄金时间首播。

该剧生动展现了中国共产党不忘初心和使命，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的壮阔历程和丰功伟绩，集中表现了1949年至1954年间中国革命的伟大进程和时代巨变，热情颂扬了以毛泽东为代表的中国共产党人始终坚持以人民为中心，经过浴血奋战、艰苦奋斗，克服重重困难、战胜中外敌人，建立新中国、换了新天地的历史功绩，以极具说服力的历史史实，无可争辩地说明了中国革命的胜利来之不易、中国共产党无比伟大。

电视剧《换了人间》剧照

继《解放》《辛亥革命》《寻路》之后，天津推出又一部重大革命历史题材电视剧

电视剧《换了人间》集中展现了20世纪中国发生的第二次历史性巨变，即中华人民共和国成立和社会主义制度建立的伟大历程，通过艺术再现中国人民“站起来”的伟大飞跃，让广大观众形象地看到“换了人间”的壮阔历程，真切感受到中国共产党的初心和使命。该剧秉持严谨的创作态度和革命史诗的创作风格，全景式表现了1949年至1954年间国共两党的生死较量和社会各个阶层的发展变化，真实再现了国共和谈、北平和平解放、渡江战役、占领南京、上海金融大战、《中苏友好同盟互助条约》签署、抗美援朝、和平解放新疆西藏等一系列惊心动魄的历史事件，生动展现出一幅中国共产党经过浴血奋战、艰苦奋斗，战胜中外敌人、克服重重困难，缔造新中国、建立新制度、换了新天地的壮丽画卷。《换了人间》站在中国特色社会主义进入新时代的高度，回望展示中国共产党在新中国成立前后为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的波澜壮阔历程，以极具说服力的历史史实告诉广大观众，中国革命的胜利来之不易、中国共产党无比伟大，让观众不忘新中国从何而来、怎样而来，进而由衷生发出热爱中国共产党、热爱社会主义中国的真挚情感。

得民心者得天下。一个政党、一个政权，其前途和命运最终取决于人心向背。《换了人间》鲜明地向世人昭示出，正是中国共产党始终以民族利益为重，一切为了人民，历史和人民才选择了中国共产党，中国共产党才赢得了民心、赢得了最后的胜利。这是不容置疑的真实历史，更是一条颠扑不破的伟大真理。

该剧在讲述真实的历史进程中，为观众呈现出一幅幅中国共产党一切为了人民、处处以人民为中心的感人画卷：为确保不发生违反三大纪律八项注意的事情发生，毛主席决定暂缓攻占上海，让部队先进行集中整训学习；为了保护上海人民，毛主席下令部队网开一面，让少数国民党军队从吴淞口逃走。这些真实的历史史实在剧中生动再现，广大观众从中真切感受到：中国共产党始终把人民放在了心中最高位置，始终把人民的利益放在第一位。电视剧《换了人间》让广大观众从历史的大转折、大变革中认识到新中国的诞生是历史的必然、是人民的选择，从而进一步加深了对中国共产党领导地位和执政理念的认识，更加坚定坚持中国共产党的领导，坚持以人民为中心，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

生动诠释“赶考”精神，一部警醒党员干部时刻保持忧患意识的生动教材

历史是最好的教科书。在夺取全国胜利和建设新中国的过程中，我们党进行了革命和建设的伟大探索，既为共和国的发展奠定了坚实物质基础，更为如何管党治党、如何执政兴邦提供和积累了丰富经验。《换了人间》对“赶考”精神做了生动诠释，全景式展现了中国共产党即将完成农村包围城市、武装夺取政权之后，逐步开启以城市为中心、夺取全国胜利新时代的伟大转折。在凯歌高奏的时候，以毛泽东为代表的中国共产党人清醒地认识到：革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白，务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。这种清醒和提醒，不仅保证了我们的党和军队顺利地接管和改造了国民党的腐败政权，建立了人民当家做主的新政权，更给我们党留下了一笔至今仍闪耀着真理光辉的精神财富。全剧着重表现了开国领袖毛泽东进北京城后，坚决不当李自成的深刻警醒和居安思危的忧患意识。该剧真实再现了刘青山、张子善因腐化蜕变而被枪决等历史事件，给人以振聋发聩的警示，让观众从中感悟出国之兴亡、党之兴亡的深刻道理，为广大党员干部提供了一部“不忘初心、牢记使命”的生动教材，具有强烈的现实意义和深远的历史意义。

电视剧《换了人间》剧照

史料翔实，气势恢宏，具有史诗品格

该剧生动再现了“换了人间”的历史巨变，激情写就了一部辉煌壮丽的革命史诗。全剧题材厚重、气势磅礴，以国共双方两条战线双线并进的时空叙事方法，全面展现了中国共产党推翻旧世界、建立新中国的伟大历史进程。该剧既有历史的真实与沧桑，又有诗意的激情和语言，是一部诗化的历史、一首戏剧化的长诗，达到了革命现实主义和革命浪漫主义的完美结合，具有鲜明的史诗品格。该剧忠于史实而又不拘泥于史实，将真实的历史叙事和艺术再创作有机结合，通过众多历史人物的命运起伏、情感变化串联起重大历史事件的发生、发展，将真实的历史事件、历史人物演绎出引人入胜的故事情节和打动人心的情感波澜，吸引观众不断看下去。全剧具有强烈的情感力量，带给观众丰富的情感体验，让观众的情绪始终随着情节的发展起起伏伏，并在剧终达到高潮，为之震撼，为之感动。

全剧以大量翔实的史料，真实再现了新中国成立前后波澜壮阔的历史风云，形象地反映了国共两党在军事、政治、经济、统战以及秘密战线等各个领域的殊死较量，描写表现了国共和谈、北平和平解放、渡江战役、上海金融大战、《中苏友好同盟互助条约》签署、抗美援朝、和平解放新疆和西藏等一系列惊心动魄的历史事件。该剧对新中国建立前后的历史进行了深入的开掘，将中华民族两种命运的决战全面而深刻地展现出来，达到了同类电视剧创作的又一新的高度。全剧用真实的历史有力地说明：中国共产党最终夺取全国胜利，是人民意志的体现、是历史的选择。该剧用感人的艺术形象告诉今天的观众，新中国是怎么诞生的，人民为什么反对国民党拥护共产党。以电视剧的艺术手段，真实再现这段历史，对广大观众特别是青年观众，具有十分重要的教育意义。

该剧坚持唯物史观，尊重历史、尊重史实，真实再现历史，对历史背景的交代，对所有重大历史事件的描写，其基本尺度和主要情节都经得起与基本事实的认真对照，剧中涉及到的具体历史事件的相关人物、发生地点、发展过程等都有据可循，许多重要的历史细节也都真实可信。

人物群像丰满生动，领袖人物塑造有突破

《换了人间》展现了国共双方及其他方面的二百多名历史人物，在丰富的史料基础上，全剧准确描摹刻画了一批理想信念、追求道路和性格特征各不相同的人物群像，许多人物形象立体丰满、鲜活生动。

《换了人间》以饱含深情的笔触，倾情塑造了不同层面共产党员的光辉形象，谱写了一曲礼赞革命英雄的动人乐章。该剧热情颂扬了毛泽东领导全党、全军建立新中国的丰功伟业，集中展现了中国共产党的领袖毛泽东忧国忧民的高尚情怀和高瞻远瞩的雄才大略。剧本没有神化领袖人物，通过生动的细节刻画和细腻的情感描写，艺术再现了许多平易温馨的生活画面，展现了毛泽东作为丈夫、父亲的一面，充分揭示了人物丰富的情感世界。剧中，毛泽东作为一位既伟大又普通的父亲形象真实感人，主动送儿子毛岸英赴朝参战的情节和毛岸英牺牲后默默收起准备送给儿子结婚纪念的旧军大衣等细节，感人至深，催人泪下。

电视剧《换了人间》拍摄花絮

主创阵容强大，创作拍摄精心

电视剧《换了人间》汇集了全国重大革命历史题材电视剧创作的一流队伍，王朝柱担任编剧，唐国强领衔主演并担任艺术监制，刘劲(饰周恩来)、王伍福(饰朱德)、郭连文(饰刘少奇)、卢奇(饰邓小平)、马晓伟(饰蒋介石)等担任主演。倪祖铭、杨晶担任导演。

该剧出场人物多，演员们以认真投入的工作态度和精彩的表演，将众多历史人物出色演绎成个性化的艺术形象，比较成功地完成了人物塑造。唐国强、马晓伟积几十年的表演经验，精心准备，倾情投入，以行云流水、浑然天成的表演，演活了毛泽东、蒋介石的艺术形象。剧中两位著名演员的表演出神入化，致力于用精彩的细节去揭示对比鲜明的文化人格，在形象塑造上有所超越，刻画人物形象入木三分、形神兼备，人物塑造有层次、有新意，达到了毛泽东和蒋介石形象塑造的新水平，为重大革命历史题材电视剧创作增添了新的光影。刘劲、王伍福、郭连文、卢奇等多位优秀特型演员组成一个强大的演员阵容，在剧中联袂出演主要角色，无论是外在形象，还是性格气质，都非常接近历史人物，为该剧增色很多。

为使作品更具质感和表现力，剧组跋山涉水，转战新疆、西藏、四川、江苏、浙江、北京等地，并赴俄罗斯及台湾等国家和地区进行取景，在历史事件发生地取景拍摄。为力求真实还原历史，剧组还专门搭建了丰泽园、菊香书屋等重要场景。服装、化妆、灯光等技术部门精益求精，呈现出较好的品质。该剧后期制作精心投入，画面饱满丰富、富有质感，音乐与剧情、情绪完美融合、相得益彰。（“津云”新闻编辑尹辰辰）