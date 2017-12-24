2017-12-24 北方网

滨江道北段改善后效果图

天津北方网讯： 城市不断加快的节奏，促使交通拥堵加剧，当其发展成为必须要“医”的诟病后，我们这座城市开始着手让出行在某些区域内“慢下来”。天津市世行贷款项目办公室将劝业场地区慢行交通改善项目纳入天津市第三批世行贷款援助项目。作为世界银行在中国的第一个慢行交通示范项目，该地区的慢行系统建设已着手启动。

慢行交通，一般指的是出行速度不大于15km/h的交通方式，包括步行和自行车交通。项目组对研究范围内每个路段的慢行流量进行反复调研，详细绘制出步行和自行车流量分布图，提出“五步走”的近期实施方案：

第一步：构建十字活力发展轴

第二步：打造更具活力的公共空间

第三步：重点增强地区服务型道路品质

第四步：着力完善轨道交通接驳主通道

第五步：逐步延伸步行和自行车网络至整个区域

从单一通道向慢行区转变

研究组吸取以往慢行交通改善仅停留在单一通道的不足，提出构建以十字发展轴为核心的慢行交通优先发展示范区，从单一的慢行通道向慢行区转变，从而实现区域层面整体提升慢行交通的效果。其中十字轴中的南北轴是从天津站至南京路的慢行活力轴，东西轴是从金街到小白楼的慢行活力轴。在这个优先区内，增加高品质的慢行空间、增设稳静化机动车限速措施。优先区外，构建交通保护壳，减少机动车过境交通穿越，鼓励慢行与公共交通优先。

增强地区服务型道路活力

研究中提出了几条道路的“慢行化”方案。如荣业大街、河南路：调整街道断面，打造自行车廊道，强化街道慢行化功能；中心花园：迁移公交线路，调整道路功能为步行街，恢复法式花园风貌，业态调整为文娱餐饮，打造成为区内最有活力和影响力的景区。

减轻交通拥堵与雾霾，研究引入国际上“完整街道”、”共享街道”设计理念，提出基于道路使用需求分配道路空间，从“以车为本”向“以人为本”的街道发展模式转变。比如滨江道北段、哈尔滨道，研究提出了缩窄机动车道的方案。比如荣业大街，研究提出增加步行空间与品质、取消沿线停车保障非机动车道的改善方案。比如建设路，提出将建设路打造成为充满活力的林荫大道的方案。（“津云”新闻编辑侯静）