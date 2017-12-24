2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 由天津大学牵头，科技部科技基础性工作专项重点项目──西藏环境水化学调查及饮用水安全评价技术研究，在雅鲁藏布江流域开展水环境质量调查与研究。这个由三所大学师生组成的调查组建立了临时党支部，思想政治学习时刻不放松，对十九大报告的学习，走到哪里就学到哪里。

调查组中有党员五人。在天津大学环境学院党委书记刘洪波的指导下，调查组成立了临时党支部，由西藏大学黄香老师任党支部书记。在雅鲁藏布江流域的实地调查中，党支部积极发挥思想引领作用，师生们在青藏高原上学习党的十九大报告、研读《习近平的七年知青岁月》，坚定了为实现中华民族伟大复兴的中国梦而贡献力量的信念。同时，党支部充分发挥战斗堡垒作用，带领调查组师生克服了高原缺氧、道路艰险和长途跋涉等重重困难，一路翻雪山、过草地，圆满完成各项工作任务。

对于流动学生群体，临时党支部是有效的抓手，不仅实现了思想政治工作全覆盖、不留死角，而且能够提升学生们的凝聚力和创造力。天津大学与西藏大学签署了生态学专业研究生联合培养协议，首批联合培养学生12人，在天大学习一年。天大环境学院党委在班里成立了临时党支部，组织学生学习十九大精神的辅导报告，师生们就十九大报告进行了热烈讨论。（“津云”新闻编辑侯静）