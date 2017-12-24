2017-12-24 云南网

记者 陈云芬

云南网讯近日，省委高校工委在昆明召开高校思想政治理论课教学质量年专项工作总结座谈会。

省委、省政府把加强和改进思政课建设作为我省高校思想政治工作会议、高校思想政治工作实施意见的重要方面，作为我省教育事业发展“十三五”规划的重要内容予以统筹规划。组织开展了“共筑中国梦·同绘彩云南”云南省高校百场形势政策报告会等活动；以精品课程建设为载体，加强思政课程规范化建设。目前我省高校思政课共有国家级精品课程1门，省级精品课程23门；坚持专职兼职结合、数量质量并重，加强思政课教师队伍建设。成立省级思想政治理论课教师培训基地3个，实践教学基地2个，目前全省高校共有思政课教师1855人，思政课省级教学名师工作室10个；构建以课堂教学为主体、实践教学与网络教学相结合的思政课教学体系。依托高校成立思政课7个分课程教研中心，建立省级思政课实践教学示范基地16个，开展思政课“精彩一课”等“六个一”征集评选活动；加强学科引领支撑。省委宣传部与云南大学共建马克思主义学院工作继续推进。省委宣传部、省委高校工委确定云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南财经大学、西南林业大学6所高校为云南省重点马克思主义学院建设单位。

会议为2017年被命名为云南省高校思想政治理论课建设合格等级学校的3所学校授牌，为获得最美思政课教师荣誉称号的5名教师颁发证书。