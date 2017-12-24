2017-12-24 华西都市报

华西都市报讯（记者李逢春）12月23日，记者从四川省公安厅交警总队获悉，22日公安部交管局召开视频会，曝光近期国内醉驾肇事典型案例。按照全国统一部署，从22日开始，四川各地以餐饮娱乐场所为圆心，部署开展严查酒驾行动。

22日公安部视频会议上，曝光了近期3起醉驾肇事案例，要求全国交警部门严查酒驾不动摇。

12月8日2时许，陕西延安驾驶人刘某与朋友聚会后，驾驶小客车撞上路口花坛，致车上5人当场死亡，驾驶人刘某血液酒精含量高达196.3毫克/100毫升。

12月16日18时许，甘肃武威驾驶人石某参加完朋友孩子的满月宴，醉酒驾车冲入路边送葬人群，造成5人死亡、4人受伤，驾驶人石某血液酒精含量为87.32毫克/100毫升。

12月22日4时40分许，黑龙江哈尔滨市驾驶人李某醉酒后驾驶小客车在行驶至高架桥转弯时，撞到正在路面作业的7名环卫工人，导致5人死亡、2人受伤，驾驶人李某的血液酒精含量达146.19毫克/100毫升。

四川省公安厅交警总队相关负责人透露，根据统一部署，四川各地将开展严查酒驾行动。全省交警部门将以餐饮娱乐场所周边道路、城郊结合部和县乡道路、重要村镇和集市周边道路为重点路段，以农村红白喜事、赶集赶圩、重大民俗活动等为重点时段，以城市小型客车、农村面包车为重点车辆。加强动态调整警力部署和管控措施，确保酒驾整治无盲区、无空白。

原标题：以餐饮娱乐场所周边为重点 四川严查酒驾