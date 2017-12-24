2017-12-24 北方网

暖新闻

这个冬天心里踏实了

──杨柳青热电厂守好津城西北部温暖屏障

天津北方网讯： 22日是冬至，津城正式迎来“数九”严寒。西青区锦绣花园26号楼6门17户居民家中的温度表指向21℃。一位老人激动地说：“真没想到，杨电供热的师傅们费了这么大劲终于把问题找到了，家里热了，这个冬天心里也踏实了……”

华能杨柳青热电厂地处西青区杨柳青镇东，今冬总供热面积达近3000万平方米，是目前天津市供热量最大的热电联产企业。

随着“美丽天津”建设不断深入，本市对集中供热的需求不断增加，与此同时，近年来电力产能过剩导致燃煤发电企业利用小时数严重不足。生产部主任刘涛表示：“作为天津城区西北部重要供热源，为满足社会民生需求，以及对机组灵活性要求，电厂连续多年通过技术改造提升供热能力，特别是2017年，电厂继续推进7号机组汽轮机改造。改造后，供热面积增加约147万平方米。未来几年，电厂将持续对剩余3台机组进行改造升级，为承接更大供热面积、承担更大社会责任作出贡献。”

面对11月1日开始供热要求，电厂站及早部署了供热设备检修检查，运行部主任马强介绍：“从6月份开始对14台热网循环泵和12台加热器的检修，9月初便开始了对供热系统的调试工作，并在10月1日实现了第一次上水打压。10月27日，供热管网开始投汽，11月1日凌晨达到了天津市热网调度68℃要求。”

为保证充足可靠的供热，保障设备安全稳定运行和紧急缺陷的处理能力就成为当务之急。为此，电厂专门制定了《关于2017—2018年采暖季供热保障方案》，进一步完善了“保证热网系统稳定运行的相关安全措施”，明确了各级人员供热保障责任，并对各类缺陷处理流程进行详细规定。

走进电厂供热公司集控中心，这里控制着百余座换热站。今年以来，为了降低居民报修的等待时间、提高维保人员的工作效率，供热公司专门引进了智能服务系统，将维修效率提高了50%，用户报修、维修处置拍单时间比以往大幅缩短，提升了服务质量和服务水平。

锦绣花园26号楼6门处于小区管网末端，近两年室温一直不能达标。供热公司连续两个供热季对小区二次网水力平衡进行多次调整，并对入门管道进行彻底清洗均未见效。今年，供热公司下决心对该楼门附近的支线进行整体开挖，最终发现附近违规私接管道的问题才是造成该楼门暖气不热的主要原因。经拆除后，17户居民用户家中温度已稳定达标。

青云里9号楼一位80多岁的独居老人，常年卧床由保姆看护。日前，该用户家中卧室暖气片漏水，打客服电话报修。电厂立即安排维保人员利用库存备件，对暖气进行了修缮，一天后老人家中恢复了供暖，并且电厂没有收取任何费用。

“保障民生是最大的政治。”生产副厂长张海东告诉记者，“杨柳青热电厂将持续打造津城值得信赖的供热服务品牌。”（“津云”新闻编辑侯静）