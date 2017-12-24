2017-12-24 云南网

记者 娄莹

云南网讯 云南省第十五届运动会将于2018年8月在临沧市举行，为把本届运动会办成隆重、热烈、精彩的体育盛会，省运会筹委会日前面向全省征集云南省第十五届运动会会徽、会歌、吉祥物、奖杯、奖牌、主题口号等。

省运会筹委会要求会徽的设计要构思新颖，内涵丰富，体现时代感与艺术性；并包含“云南省”“2018”“第十五届”“运动会”“临沧”等元素。会歌要展现当代竞技体育健康向上、奋勇争先、超越自我的精神风貌；体裁形式不限，合独唱皆可，要具有鲜明的时代感和较强的艺术感染力，旋律激昂动听，易于传唱。

本届省运会将征集吉祥物一个，要以临沧地方特色为主要创作元素，形象活泼可爱，热情亲切，积极健康；吉祥物命名恰当，寓意鲜明，既有运动意义又有“临沧”的文化内涵。另外，筹委会还对奖杯、奖牌、纪念册和主题口号提出了相应的设计要求。

征集工作自2017年12月21日起至2018年2月28日止，有意参加征集的社会人士或团体均可报名参加。筹委会将邀请知名专家组成评审委员会，对应征作品进行匿名评选。会徽、会歌、吉祥物各设采纳奖1名，奖金5000元，二等奖3000元、三等奖1000元。主题口号设计方案一等奖1000元、二等奖800元、三等奖500元。奖杯、奖牌设计方案一等奖3000元、二等奖2000元、三等奖1000元。