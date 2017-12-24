2017-12-24 北京晨报

王女士家住西城区广安门外，12月22日上午，家中3岁小孙女西西突发急症惊厥失去意识，王女士急忙带孩子赶往医院。但谁料出门后迟迟打不到车，幸有一位出租车的哥在得知情况紧急后，载上王女士祖孙俩前往首都医科大学宣武医院。“后来孩子还在车上吐了，下车时司机师傅说救人要紧钱都没收，我也因为慌张都没来得及记住车牌号”。如今，西西情况稳定，还在进一步排查病因，而王女士及家人希望能再见到这位好心的哥，当面表达谢意。

孩子惊厥 好久都没打到车

西西的奶奶王女士告诉北京晨报记者，孩子上个月刚刚过完三岁生日，12月22日上午9点40分左右，她刚喂孩子喝完粥，一转眼就发现孩子双眼发直，瞬间不省人事，“最开始我以为她在看电视，自己闹着玩，但是马上就发现西西小脸儿发紫，开始出鼻血，当时我就慌了”。

由于家中只有王女士一人，事发一瞬间她来不及多想，赶紧为孩子裹上大衣，自己还穿着拖鞋就抱着惊厥的西西出了门。王女士家住西城区广安门外红居街，她一路走了许久都没有打到车，在一位街坊的帮助下，王女士终于拦到一辆出租车，“车停后，司机师傅一听说孩子情况紧急，二话没说就载我们去了宣武医院”。

幸遇的哥 吐脏车未收分文

从广安门外到宣武医院只有两公里出头，但这一路王女士的心都提到了嗓子眼儿。途中西西醒过来后，便开始呕吐，呕吐物也吐到了车上和王女士身前。“我当时手忙脚乱，司机师傅还给我递了一卷卫生纸。”王女士回忆，这位司机是位三四十岁的男子，开车途中不断安抚着王女士，“还提醒我说要是打120，兴许能快些，也从来没抱怨过我们把车里弄得一片狼藉”。

10点左右，王女士和西西到达宣武医院，王女士称自己刚要掏钱，便听见一旁的司机表示拒绝，“他让我赶紧走，快先带孩子看病，我就抱着孩子去看了宣武医院急诊”。王女士懊恼道，由于自己当时慌乱，一路上没能注意到这位司机更多体貌特征，下车时也无暇记录师傅的车牌号，“回想起来，当时他能载我们到医院，真是帮了大忙。现在我们都特想找到这位好心的哥，当面表示谢意”。

昨日，记者从西西的妈妈李女士处了解到，目前孩子正在北京新世纪儿童医院接受各项检查，暂无大碍。