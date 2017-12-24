2017-12-24 四川日报

本报讯（记者 殷鹏）12月23日，记者从省环境监测总站获悉，受持续静稳、逆温、高湿等极端不利污染气象条件的影响，12月19日起我省盆地开始出现区域性污染过程，至23日已持续5天。预计24日，盆地污染态势将有改善，25日至26日污染有所反弹。

截至23日16时，德阳、自贡、资阳、达州、广安5市为重度污染，绵阳、乐山、眉山、内江、宜宾、泸州、南充、巴中8市为中度污染，成都、遂宁2市为轻度污染，其余城市为良或优。

预计24日，盆地西部和南部局部城市为中度至重度污染，盆地西部部分、南部大部和东北部局部城市为轻度至中度污染，盆地其余城市为良至轻度污染；25日，盆地西部局部、南部部分和东北部局部城市为中度至重度污染，盆地西部部分、南部局部和东北部局部城市为轻度至中度污染，盆地其余城市为良至轻度污染。26日，盆地西部部分、南部局部城市为中度至重度污染，盆地西部局部、南部大部和东北部局部城市为轻度至中度污染，盆地其余城市为良至轻度污染。

环保部门提醒，大家需密切关注空气质量的变化，在空气质量污染时减少户外活动时间，外出时戴好口罩，做好健康防护；尽量选择低碳出行，对企业、工地、露天烧烤和焚烧等污染空气的违法行为进行监督。

原标题：区域性污染今日会有改善