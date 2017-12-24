2017-12-24 四川日报

本报讯 12月11日至12月21日，广元市、乐山市、宜宾市、资阳市、阿坝州、甘孜州分别召开会议，传达学习省委十一届二次全会精神。各地表示，深入学习和准确把握省委十一届二次全会主要精神和核心要义，坚持问题导向、狠抓工作落实，确保今年各项目标任务圆满完成。

广元市委召开常委会议指出，各级党组织和党员干部要把学习贯彻省委全会精神作为当前一项重要的政治任务，特别是各级领导干部要以身作则、率先垂范，带头贯彻执行，始终听党话跟党走，确保党中央大政方针在广元落地落实见效。各级党委（党组）要严格监督执纪问责，抓住关键时间和敏感节点，持续保持刹风正纪高压态势。要坚持问题导向、对标对表、狠抓工作落实，添举措、补短板、强弱项，确保全市今年各项目标任务圆满完成。要抓紧开展“大调研”活动，进一步完善提升广元未来发展思路和目标任务，开启现代化建设广元实践新征程。

乐山市召开会议指出，乐山全市各级各部门要与贯彻落实党的十九大精神相结合，与做好当前和今后一个时期的工作相结合，扎实抓好省委全会精神的学习宣传贯彻工作，把思想和行动统一到省委全会的部署要求上来，把智慧和力量凝聚到省委全会确定的目标任务上来，奋力推动中央、省委的各项决策部署在乐山落地落实，为建设美丽繁荣和谐四川作出乐山贡献。乐山各级要结合当前的重点工作，增强责任感、使命感，以踏石留印、抓铁有痕的精神状态，开展好乐山市“护根”行动，让党的执政根基扎得更牢，不断开创党和人民事业新局面。

宜宾市委召开常委会议强调，省委十一届二次全会是我省在党的十九大后召开的一次十分重要的会议。省委全会对奋力开启实现“两个跨越”、建设美丽繁荣和谐四川新征程、谱写中国梦四川篇章作出全面部署，全市各级各部门一定要深化对省委全会重要性的认识，切实抓好贯彻落实。要深入结合党的十九大和省委十一届二次全会精神，根据新形势、新任务、新要求，进一步深化宜宾市重大战略部署，创新举措，主动作为，把宜宾各项工作做得更好。

资阳市委召开常委会议指出，全市各级党组织和广大党员干部要提高政治站位，认真学习领会省委全会精神，准确把握精神实质，切实把思想和行动统一到省委重大战略决策部署上来；要精心谋划部署，迅速在全市范围掀起学习省委全会精神的热潮，多角度、立体化做好宣传讲解，让省委全会精神传达到基层；要狠抓落实，紧扣实际，把省委全会精神与当前重要工作紧密结合，不断转化为各地各部门在新起点上推进工作的新举措，推动省委全会精神在资阳各项事业发展中落地落实。

阿坝州委召开常委会议强调，全州上下要把学习领会省委全会精神，与贯彻落实党的十九大精神紧密结合，真正做到领导带头学、层层传达学。要把学习宣传贯彻省委全会精神与各项工作具体实践融合起来，坚决落实中央治藏方略和省委藏区工作思路，统筹抓好“三件大事”，坚持“五条战线”齐发力，务实推动全州各项工作走在全国民族自治州前列。要坚持和发展恢复重建新路，用三年时间基本完成灾后恢复重建任务，努力把灾区建成践行“绿水青山就是金山银山”重要思想、推进民族地区绿色发展脱贫奔康的典范。要把生态扶贫作为精准脱贫的重要途径，进一步整合开发生态公益性岗位，全力助推脱贫攻坚。

甘孜州召开州委全体（扩大）会议要求，切实引导广大党员干部自觉把思想和行动统一到省委全会精神上来，把力量凝聚到省委全会确定的各项任务上来，推动省委全会精神在甘孜州落地生根。进一步丰富完善州委总体工作格局，即紧紧围绕同步全面建成小康社会“这一目标”，突出脱贫奔康和长治久安“两个关键”，统筹抓好发展民生稳定“三件大事”，补齐基础设施滞后、民生水平不高、法治基础薄弱、人才队伍不足“四大短板”，夯实长治久安物质基础、民心基础、思想基础、法治基础、组织基础“五大基础”，精心组织实施扶贫攻坚、依法治州、产业富民、交通先行、城乡提升、生态文明建设“六大战略”。

（采写：本报记者 张庭铭 吴亚飞 黄大海 郭静雯 徐中成 徐登林）

原标题：狠抓工作落实 确保目标任务圆满完成