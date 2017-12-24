2017-12-24 北方网

天津北方网讯： 每年圣诞平安夜、元旦期间都是文化娱乐及公众聚集场所人流高峰期，为确保各类活动安全，市公安机关将会同相关职能部门全面加强文化娱乐休闲场所等人员易聚集场所和重点部位安全检查和管理。

公安机关将重点对各类人群聚集场所中存在的安全通道上锁、场所通道门狭窄、堆放物品堵塞通道、场所消防灭火器过期、缺少消防设施、场所通道口安全指示灯不清晰或应急照明设施损坏、场所安全制度不健全、从业人员安全责任不明确等问题开展全面细致的检查。对检查中发现存在的安全隐患，当场责令整改。对违反安全规定，经公安机关通知仍不加改正的，按照《治安管理处罚法》的规定，对有关责任人予以治安处罚。

市公安局治安管理总队也提醒外出娱乐的市民，要尽量避开人流高峰时段参与活动；参加在交通拥堵地段或繁华地区举办的活动时，应尽量搭乘公共交通工具前往；不要携带易燃、易爆等违禁物品进入娱乐场所；在活动现场自觉有序排队；注意观察现场安全通道和出入口的位置；遇有局部人员拥挤时，不要好奇凑热闹，避免发生拥挤踩踏，不要在标有紧急疏散标志的地段、通道坐卧停留，对于标有行进顺序的道路，要按顺行方向行走，不要逆向行走；带领未成年人和陪同行动不便的老人参加活动时要注意看护，避免到人多拥挤的地方去，防止参加活动时走散。遇到突发事件时，不要惊慌乱跑，不要聚集围观，要在公安民警和现场工作人员的指挥下疏散，并注意收听现场播音提示。（“津云”新闻编辑侯静）