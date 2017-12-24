2017-12-24 四川日报

本报讯（记者 曾小清）前11月我省实现货物贸易进出口总值4226.9亿元，同比增长46.1%。其中，11月进出口474.7亿元，创月度进出口历史新高，同比增长30.7%。这是记者12月22日从成都海关获悉的。

前11月，四川外贸出口2313.2亿元，增长40.6%；进口1913.7亿元，增长53.4%。成都海关新闻发言人认为，四川外贸进出口快速增长得益于三个因素：市场回暖、产业聚集、制度创新带来的开放红利。

前11月，四川与美国、东盟、欧盟、日本、韩国五大贸易伙伴的进出口均实现两位数增长，其中对东盟进出口同比增长1.1倍。在“一带一路”方向，四川与以色列、埃及、罗马尼亚、伊拉克进出口均实现1倍以上增长，其中对罗马尼亚进出口激增5.1倍。在“一带一路”倡议推动下，四川企业对外承包工程出口货物32.3亿元，增1.1倍。

在英特尔骏马、沃尔沃等重大项目带动下，四川机电产品出口强劲。前11月，出口“四川造”超七成是机电产品，其中便携式电脑出口增长37%，集成电路产品出口同比增长2.7倍，汽车同比增长38.9%。为全省贡献近七成进出口额的外商投资企业，前11月进出口增长55.6%，拉动同期四川外贸增长35.2个百分点。前11月，成都高新综合保税区进出口值同比增长62.5%，占比较去年同期提升5.9个百分点，拉动同期全省外贸增长33个百分点。

原标题：11月进出口值创历史新高