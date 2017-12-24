2017-12-24 四川日报

本报讯（记者吴梦琳）12月22日，中国人民大学创意产业技术研究院和四川文化创意产业研究院联合发布“中国西部省市文化产业发展指数（2017）”和“中国西部文化消费指数（2017）”。两项指数，四川继续居西部首位。

两大指数分别从2015年开始发布，两项指数的综合指数，四川一直居西部第一。“中国西部省市文化产业发展指数（2017）”结果显示，前五名依次是四川、陕西、重庆、云南、内蒙古。“中国西部文化消费指数（2017）”结果显示，西部地区文化消费环境指数高于全国平均水平。值得一提的是，在国内外文化产品的消费选择上，国内的游戏、文化旅游、动漫、电影比国外的同类产品更受西部地区消费者欢迎。在文化产品消费类型方面，西部地区在文化娱乐活动方面的支出较多。

中国人民大学创意产业技术研究院副院长宋洋洋介绍，从2014年开始，四川的文化产业发展指数已进入全国前十，四川文化消费指数进步较明显，这与四川对文化产业的生产力资源投入力度大、政策支持力度大等相关。下一步四川可在推进文化消费业态融合、打造文化品牌、扩大特色重点行业、促进文化与金融融合、引进高端文化科技人才等方面继续着力。

原标题：文化产业发展和文化消费 四川两大指数居西部首位