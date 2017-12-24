2017-12-24 北方网

天津学懂弄通做实十九大精神网上学校

学懂弄通做实十九大精神

高校思政课“用心”才能“入心”

──来自天津工业大学的教学实践

天津北方网讯： 12月15日下午，聂丽琴老师上课的教室，学生坐得满满的。

开课前的一个环节，是赠书。三名同学因为“云端课”得分较高，老师说，每人送一套社科书籍。三人兴趣各有不同，其中一位女生如愿以偿，兴奋地从聂老师手中接过《隋唐五代史》，教室里随即响起一片惊叹和掌声。

趁着活跃的气氛，课堂PPT打开，本节马克思主义基本原理课的讲授开始。今天讲劳动力的价值，聂老师结合知识点发问：“大家觉得毕业以后进到公司，工资多少合适呀……”

课后，记者问聂老师，送书是自己掏腰包吗？聂老师笑笑，“花不了多少钱。”

记者问，什么是“云端课”？聂老师一下打开了话匣子。

适应新生代，用好互联网

近年来，智能手机在大学生群体中趋于普及。面对网络新生代，思政课不尝试新的教学教法，必定落伍。

“我从2014年底，开始试用这款云端课手机APP。可以上传各种资料、布置作业任务、进行学习测验，还可以进行点名等管理，给学生发消息、答疑等等。”聂丽琴介绍，目前其所在的天津工业大学马克思主义学院，老师们都在尝试使用各类手机客户端教学，也有老师使用微信群等。思政课教学借助新媒体手段，已经成为普遍现象。下个学期，还将大范围推广“至善网”和“泛雅网”等教育APP。

以聂老师使用的云端课APP为例，学生下载注册后，完成课内的测试和课外的补充资料学习讨论，可以积累一定“经验值”。数量达标，可以拿到成绩，要是做任务多，她还给奖励。这样，课堂教学内容得到延展，在答疑解惑方面也更加有针对性。

“他们真的是手机原住民一代，”聂丽琴感慨道，同样的作业，换到手机上完成，学生都做得很踊跃，很快，很好。“动手”学习，受到学生欢迎。“一个长篇幅的回答，他们用手机很快就写好了。”

目前，天津工业大学正在积极探索“互联网+思政课”模式，搭建“至善网+泛雅网+手机APP”的“两网一端”交织互动的网络教学平台。聂丽琴说：“下一步，我们还会继续加深对新媒体教学方法的研究。”

不同的专业，不同的教法

高校上课，尤其是在大教室上课，老师们都面临一个考验──如何提高学生“抬头率”。

天津工大马克思主义学院的老师们，将其总结为三个方面：内容为王，方法活泼，形式通俗。课堂内容要有针对性，要紧密结合生活和实际；课堂方法要灵活多样，要让学生动起来，可以搞分组辩论、主题演讲……有老师还在课堂上借鉴电视节目《朗读者》等；内容呈现形式要生动易懂，概念和论断应该严谨，但解释性的动画、图片、语言等应该生动一点，甚至适当运用一些网络语言。

天津工业大学以工科为主，兼及理、文、管、经、法、艺等学科。专业和中学教育背景不同，对基本原理课的知识接受能力也不一样。老师们总结，文、管、经、法的学子，高中的思政学习功底更扎实一点，课堂上比较活跃。理工科的学子，课堂秩序较好，但比较沉闷，“说服起来更难，尤其需要上好第一堂课。”备课最好引入他们关心的生活和专业方面的内容，老师还要不断加强对自然科学的了解，专业知识可以多跟学生和其他老师请教。现在的大学生，逼着老师也要不断学习、“充电”。

聂老师讲了一个“落入陷阱”的故事。有个工科学生在第一节课的课间问她，日心说是对的吗？她没细想就说“对的啊”。这位学生反驳，在太阳系中说是对的，但在更大的宇宙范围里就不一定。老师非常高兴地接受了“指正”，后来她跟这位认真思考的学生有大量的交流，“真的很喜欢。”

“备课没有止境。”天津工业大学一直在对学生进行教学调研，了解学生思想动态和学习效果。集体备课时，老师们不断讨论，完善教学规划和备课内容，针对不同专业的学生设计不同的教法。

更大的课堂，更多的实践

大学思政课是全体学生的必修课，“泮湖青马成长计划──青年马克思主义者培养工程”(简称“青马工程”)，则是要培养天津工业大学的“思政尖子班”。同在12月15日，在天津工业大学党校的课堂上，结合十九大精神，南开大学张培锋教授正在做一堂关于中国传统文化的讲座。讲台下，“青马学子”的桌牌分外醒目。记者了解到，当天到场“开思政小灶”的青马学子，有“学校级”的，也有从中遴选的“市级”的。

“泮湖青马成长计划”于2017年9月正式启动，实行班级化管理。首届“青马班”有53名学子，班主任罗艳介绍，他们都是从学生中精选的骨干，每周六固定由马克思主义学院的老师进行系统化授课，还会安排各种校内校外的实践活动。计划通过一年时间的“理论+实践”培养，锻造一批“对党忠诚、信仰坚定、素质优良、作风过硬”的青年马克思主义者。

党的十九大精神学习宣传活动，为这支队伍的成长注入了一股强大的推力。11月7日，天津工大依托青马工程，推出“青马学子领读团”活动，至今已举办20多场，迅速成为学习宣传十九大精神的一面旗帜。“青马学子领读团”进社区、进实验室、进社团、进支部、进宿舍、进网络，在校内掀起风潮，更走出校门，受邀到西青区精武镇姚村、蓟州区尤古庄镇初级中学、武警滨海新区支队一大队、天津地铁建筑工地等开展十九大报告领读宣传活动。

在罗艳看来，这也是领读团的绝佳学习实践机会。“有的时候我们也是跟人家共建共学，人家听我们学生讲，我们也听人家员工讲，学生能从中受到教育。”在青马学子看来，领读活动更是一种鞭策，学思践悟十九大，需要比普通学生“学”“践”更多，“思”“悟”更深。一个个更加宽广、博大的课堂在等着他们。

教者“用心”，学生才能“动心”

高校思政课在教室里，也在教书育人的每一个相关环节。小到一幅海报一则通知，大到一次典礼一场活动，都能承载“大思政”的“心”与“意”。

党的十九大开幕前，天津工大即提前筹划，订购33000份载有十九大报告的《人民日报》《光明日报》《天津日报》，确保第一时间分发到师生手中，形成浓厚学习氛围；

十九大刚刚闭幕，全国50余所高校的思政课专家齐聚天津工业大学，研讨党的十九大精神，让习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑；

在系列十九大精神宣讲会、支部学习等基础上，全校35岁以下青年教师全员参加学习培训，当好学生思想领路人……

作为一项塑造灵魂的伟大工程，思政教育的意义自不待言。思政课指向精神层面，因此也格外“精尖”复杂。在思政教育实践中，天津工业大学设法让学生动手、动脑、动身、动心，值得借鉴。但这一切的背后，真正的“发动机”是教育工作者的“诚意”和“用心”。

学校主要负责人表示：“思想政治工作者要正心诚意，心要正，意要诚。正心就是自身要有坚定的马克思主义信念，只有正心才会意诚，才会在教学、教育的实践中有信心、能坚守、不跑偏。心正了意诚了，才会有情感、有温度、有效果，用心、用情、用力，才能打动自己，感动学生。”（“津云”新闻编辑侯静）