2017-12-24 北京日报

中国共产党北京市第十二届委员会第四次全体会议，于2017年12月22日至23日召开。市委常委会主持会议。全会认真学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，总结了2017年工作，研究部署了2018年各项任务。中共北京市委书记蔡奇代表市委常委会作工作报告，并作了讲话，市委副书记、代市长陈吉宁作了关于全市经济社会发展工作的报告。全会审议了市委常委会抓党建工作情况报告。

全会同意市委常委会工作报告，充分肯定市委常委会2017年工作，充分肯定全市经济社会发展成绩。一致认为，今年2月，习近平总书记再次视察北京并发表重要讲话；6月，习近平总书记主持中央政治局常委会会议，专题听取北京城市总体规划编制工作汇报并发表重要讲话，对“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”这一重大时代课题，作出了一系列深刻阐述，为我们全面做好首都工作、推动首都发展指明了前进方向，提供了根本遵循。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，市委常委会牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，团结带领全市广大党员干部群众，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，全力以赴做好迎接、服务、学习宣传贯彻党的十九大各项工作，圆满完成“一带一路”国际合作高峰论坛服务保障任务，胜利召开市第十二次党代会、完成市委换届，精心编制实施新一版北京城市总体规划，积极推动京津冀协同发展，全力筹办2022年北京冬奥会、冬残奥会，统筹推动全市改革发展稳定各项工作，深入推进全面从严治党，顺利完成了年度各项任务，形成了一条心干事业、一盘棋抓工作、一股劲促发展的生动局面。

会议指出，党的十九大胜利闭幕后，市委以多种形式开展学习宣传贯彻工作，以上率下、步步深入，全市学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮已经兴起，良好局面正在形成。学习宣传贯彻党的十九大精神是长期的政治任务，必须持续推动，真正学懂弄通做实。要在学深悟透、把握精髓上进一步深入，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”；在联系实际、研究问题上进一步深入，真正把党的十九大提出的战略部署转化为推动首都发展的思路举措；在真抓实干、推动落实上进一步深入，拉出任务清单，制定路线图，排出时间表，确保件件落到实处，不断取得阶段性成果。

会议强调，中央经济工作会议是党的十九大之后召开的一次重要会议。要深刻领会和把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想的精神实质和实践要求，深刻领会和把握我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，深刻领会和把握中央对当前形势的分析判断和关于做好经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重大举措，紧密联系北京实际，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。

会议指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义十分重大。总要求是全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”，更加奋发有为地推动首都新发展。总基调是坚持稳中求进，把握稳和进的辩证统一关系，各项工作都要按照已明确的方向和既定部署坚定有序、平稳推进，做到进入新时代有新气象新作为。总目标是各项事业都要开好局、起好步，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根，形成生动实践。

会议强调，抓好明年工作的重点，要自觉从党和国家大局出发，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；集中力量实施城市总体规划，深化细化“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间布局，认真落实“双控”、“三线”要求，坚决守住城市发展“天花板”和“红线”；持续推进疏解整治促提升专项行动，加强城市精细化管理，提升首都功能、提升人居环境、提升城市品质，实现可持续发展；切实推动京津冀协同发展，不断取得新突破、新成效；强化首都发展理念，建设与首都城市战略定位相适应的现代化经济体系，大力推进科技创新，构建“高精尖”经济结构，努力实现高质量发展；站在更高起点谋划和推进各领域改革，健全各方面体制机制和政策；紧扣社会主要矛盾变化，努力提高保障和改善民生水平，不断增强群众获得感；全力维护首都安全稳定，坚决维护人民群众生命财产安全；坚持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，高水平筹办2022年北京冬奥会、冬残奥会。

会议指出，做好明年工作，必须深入落实新时代全面从严治党新要求，坚定不移把全面从严治党引向深入，切实把全市各级党组织建设得更加坚强有力。要把党的政治建设摆在首位抓紧抓好，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持好干部标准，建设高素质专业化干部队伍；加强基层党组织建设，推动基层党建全面进步、全面过硬；持之以恒正风肃纪，把作风建设不断引向深入，持续保持反腐败高压态势；继续深化国家监察体制改革试点工作，构建党统一指挥全面覆盖权威高效的监督体系。要坚决落实中央要求，高标准做好市人大、市政府、市政协换届工作。

会议要求，全市各级各部门各单位要格外珍惜来之不易的大好局面，更加讲政治，更加坚定有序，更加平稳推进，更加注重统筹兼顾，一步一个脚印把工作推向前进。要坚定信心、保持定力，咬定青山不放松，看准了的事一抓到底；周密谋划、用心操作；做好风险评估；讲究工作方式方法，把工作做细做实做到家；坚持正面引导，及时回应群众关切；坚持依法办事，做到有法可依、有章可循；走好群众路线，充分尊重群众意愿，充分发挥人民群众的主体作用。

全会号召，全市各级党组织、全体党员干部和全市人民更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开拓进取、扎实工作，乘党的十九大之东风，不断开创首都工作新局面，奋力谱写实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的北京篇章!