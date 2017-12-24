2017-12-24 北京晨报

截至目前，丰台区引进优质教育资源,共建立24所公办学校。其中，中小学23所，幼儿园1所；除北京十一学校中堂实验学校尚未建好之外，其他学校均已开学。这是北京晨报记者从丰台区2017年合作办学实践研讨会上了解到的。

丰台区开展了多种形式的合作办学模式尝试：一是智力支持型。包括北京教育学院、北京教科院、首都师范大学合作所办的学校及部分名校所办分校。这类校一般是原来的校长留任或联合招聘的校长。二是资源共享型。主要指与首经贸和首医大合办的附中附小，这些学校虽然从大学得到的智力支持较少，但因为和大学地理位置较近，与大学能够实现资源共享。三是委托管理型。主要是名校所办的分校，一般采取对方派出校长，区里派出书记的方式进行管理。四是品牌利用型。这些学校主要是利用母体的品牌效应，通过交流培训提升合作学校的办学品质。

据介绍，北京四中璞瑅学校全部就近入学的学生在连续两次中考中取得优异成绩，连续三年被京城媒体评为最具发展潜力学校、最具幸福感领军学校。民大附中丰台实验学校优质学生比例明显提高,2016年中考获得丰台教委教育奖励基金显著进步奖，学校首次进入丰台区A类校行列，2017年中考学校进入优类校。从2015届到2017届三届共有305名学生初中毕业，其中进入市区重点高中就读67人，占毕业生总数21.9%。丰台区的合作办学经过多年的摸索和实践已经逐步形成较为成熟的合作模式，丰台区合作办学学校各具特色，亮点突出。

24所合作办学学校名单

北京小学万年花城分校

芳草地国际学校丽泽分校

清华大学附属中学丰台分校

中央民大附中丰台实验学校

北京大学附属小学丰台分校

北京四中璞 学校

海淀实验小学丰台分校

北京十一学校中堂实验学校

人大附中丰台学校

北京教科院丰台实验小学

北京教科院丰台学校

北京教科院丰台实验幼儿园

北京教科院丰台第二实验小学

北京教育学院丰台附属实验学校

北京教育学院附属丰台实验学校分校

北京教育学院教育教学实践基地

（丰台二中附小）

中国教科院丰台实验学校

首都师范大学附属云岗中学

首都师范大学附属云岗小学

首都经济贸易大学附属小学

首都经济贸易大学附属中学

北京师范大学第四附属中学

北京舞蹈学院附中丰台实验小学

首都医科大学附属小学