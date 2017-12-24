2017-12-24 四川日报

本报讯（记者朱雪黎）省委办公厅、省政府办公厅近日联合印发《关于进一步加快飞地园区建设发展助推藏区彝区脱贫攻坚的意见》，要求做强做大成都—阿坝、甘孜—眉山、成都—甘孜、德阳—阿坝等现有飞地园区，加快推进佛山—凉山农业产业园和成都—凉山飞地园区建设，探索建设多种合作模式的飞地园区，发展多种形式的“飞地经济”，助推藏区彝区脱贫攻坚。

《意见》明确完善园区基础设施、加强公共平台建设、培育壮大特色产业、激发创新创造活力、增强就业带动能力、健全园区合作机制六项重点任务。其中，培育壮大特色产业方面，现有飞地园区将按照布局和发展规划，重点发展新材料、新能源、节能环保、生物医药、民族工艺美术文化等产业；新建飞地园区要紧密结合藏区彝区资源禀赋，大力发展特色产业。增强就业带动能力方面，飞地园区企业要面向藏区彝区开展定向招工；飞地园区要积极为“9+3”免费职业教育等毕业生提供实习岗位，治安协管、道路维护、清扫保洁等公益性岗位要优先安排藏区彝区建档立卡贫困人口就业；现有飞地园区每年要拿出一定收益用于支持飞出地建档立卡贫困人口开展就业促进、技能培训等。

《意见》还明确科学谋划飞地园区空间布局、提升飞地园区用地保障水平、落实飞地园区用电优惠政策、助力飞地园区招商引资等多项支持政策。其中，科学谋划飞地园区空间布局方面，鼓励引导藏区彝区在成都平原经济区、市（州）内条件适宜地区共建飞地园区，支持新设飞地园区。落实飞地园区用电优惠政策方面，飞地园区工业企业原则上全部纳入直购电市场化交易、富余电量等实施范围；将在飞地园区探索水电与载能企业专线供电试点，支持将飞地园区纳入售电侧改革试点范围，成立售电公司等。

原标题：发展“飞地经济”助藏区彝区脱贫