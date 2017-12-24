2017-12-24 四川日报

本报讯（记者 殷鹏）12月23日，记者从省环保厅获悉，截至12月15日，我省今年已办理环境违法案件10323件，处罚金额6.24亿元，分别比去年增加241%和356%。

环境执法力度空前，源于对绿色发展越来越重视。今年以来，我省环境监察执法以改善环境质量为核心，以强化中央环保督察问题整改为导向，以推进工业污染源全面达标排放为基础，保持环境执法高压态势，对环境违法行为零容忍。

“严惩违法行为，要在准和硬上下功夫。”省环境监察执法局相关负责人介绍，甘孜州交通建设投资有限公司S434线榆林宫至磨西公路改建工程项目在未办理环境影响评价手续的情况下擅自开工建设，且涉贡嘎山国家级自然保护区。今年9月底，甘孜州环保局依法对其未批先建环境违法行为处以850万元罚款，创甘孜州单个案件处罚金额新高。

5月12日，省环保督察组暗访检查时发现，巴中市光雾山骏景索道有限公司在未取得环境影响评价等相关手续的情况下，擅自在米仓山国家森林公园内开工建设香炉山客运索道。最终，巴中市环保局责令其停止项目建设并处罚款69.99万元。

执法手段不断探索创新。目前，各市（州）环境监察执法队伍已不同程度配备便携式现场执法装备，并利用无人机、暗管探测仪等高科技设备取证。同时加密实行错时执法和突击检查，强化夜查、暗查、节假日查和交叉检查。“各市（州）每月至少开展一次夜查和暗查，各县（区）每月至少组织3次夜查和暗查。”

记者了解到，今年我省环保系统加强与农业、水务、住建等部门的沟通配合，广泛组织开展联合执法，不断强化与公安、法院、检察院等部门的协调联动，持续加强对环境违法犯罪行为的打击力度。该负责人表示，对排污单位的环境违法行为，在严厉处罚的同时，还将其纳入环境信用评价体系，形成“环境违法处处受限”的联动共管机制，逐步实现排污单位从“乱排超排偷排”到“不能排不敢排不愿排”的转变。

值得关注的是，对群众反映强烈、多次举报、久拖不改的“硬骨头”，我省环境监察执法队伍直接到现场执法，明确专人负责，形成整改清单，明确整改目标和时限，不断推动形成从严环境监管、从严整改问题、从严传导压力、从严执纪问责等“四个从严”的环境监管执法新格局。

“欢迎群众通过12369环保热线、微信举报、信访举报等方式投诉各类环境违法行为。”省环保厅相关负责人表示，下一步将继续紧盯群众关心的突出环境问题，挂图作战逐个销号，确保问题整改到位不反弹，实现我省环境质量的持续改善，不断增强人民群众获得感和幸福感。

原标题：我省环境执法力度空前 今年办案同比增加241%