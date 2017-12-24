2017-12-24 北京青年报

12月23日，一个名为“分贝筹”的爱心活动刷爆了微信朋友圈。活动页面宣传“一元助TA改变命运”，用户输入自己的生日，可寻找和自己生日相同的贫困学生，为其捐赠一元钱。

然而不少网友贴出的照片显示，同一个受助的贫困学生，却在不同的生日界面中出现，而且名字也不同，甚至信息还显示有贫困学生出生在2009年2月29日。

这些问题引发了不少网友的质疑。昨天晚上，“分贝筹”发布通报回应称，活动在测试阶段被工作人员发到朋友圈后传播开来，出现了信息错误和界面不稳定的情况，就此向公众道歉。目前已紧急协调优化界面，避免系统再次出错。

受助孩子照片相同 姓名生日却不一样

“一元助TA改变命运”的“分贝筹”爱心活动昨天在微信朋友圈热传。

由于用户进入活动页面后，可以找到和自己同一天生日的贫困学生进行捐助，这个颇有创意的活动引发了不少人的关注。

然而，很快有网友“晒”出了这个活动的疑点：在5月5日出生的受助人显示为“阿豪，出生于2007年”，同一张照片也在12月26日的受助人一栏中出现，姓名变成了“小豪”。

随后网友陆续晒出了“学生照片相同，姓名出生日期不同”的多个例子。

3月29日出生的美敏和12月22日出生的小敏是同一个人；1月3日出生的阿碧，在11月24日一栏中变成了贵碧……

更有网友发现，一个名叫小丹的姑娘“出生在一个并不存在”的日期：2009年2月29日。

受助人信息已修改 爱心活动遭受质疑

根据不完全统计，“一人分饰两角”的例子至少有6个。

不少网友认为该公益活动的可信度值得怀疑，更有人怀疑活动运营方是否有此类爱心活动的运营资质。

昨天下午，北京青年报记者查询发现，照片相同的阿豪和小豪，依然以不同的身份出现。

昨晚9点左右，北青报记者再次打开“分贝筹”的活动页面，5月5日出生的受助人已经从阿豪变成了婷婷，12月26日出生的受助人小豪则没有变化。

其他之前被网友指出的存疑信息已经被重新修改，3月29日出生的美敏，信息没有变化，与其照片完全相同的小敏被替换，图文信息变成了12月22日出生的婷婷。

根据活动页面的引导，记者成功为1月3日出生的阿碧捐款后，转账信息显示，捐款进入了深圳市爱佑未来慈善基金会账户。

活动运营方昨回应 受助学生信息真实

昨天晚上，针对来自公众的质疑，北京零分贝科技有限公司发布通报对外进行回应。

通报称，“分贝筹”是由北京零分贝科技有限公司和深圳市爱佑未来慈善基金会联合推出的微信公众号应用产品。

“分贝筹”上所有的受助学生都来自“国家建档立卡”贫困户家庭。平台上的受助学生资料，均由各地“驻村干部”和“结对干部”实地走访了解，拍摄并上传。所有在“分贝筹”上展示的孩子照片和信息，均已获得了孩子监护人的书面授权。

通报还称，在云南楚雄县政府和基层扶贫干部努力下，7位摄影师用近一个月的时间，深入乌蒙山区的大山之中，走访拍摄了366个不同生日出生的孩子。

同一孩子不同生日 系测试阶段被误转

对于出现“同一个孩子不同生日”及“2009年2月29日生日”出现的原因，分贝筹方面表示，原计划在12月25日在网上推广这个活动，但工作人员为了测试效果便转发到了朋友圈，“小范围的举动，没想到在12月22日晚上迅速发酵”。

“分贝筹”表示，因为内容还在测试阶段，出现了一些信息错误以及界面不稳定的情况，开发团队在得知消息后紧急协调优化H5，避免bug再次出现。

北青报记者了解到，截至昨天下午1点半，活动已经收到44万元捐款。既然活动处于测试阶段，那么，公众捐出的善款是否会出现问题？

“分贝筹”称，所有善款均进入公募基金会深圳市爱佑未来慈善基金会账户，并由其统一直接发放给受助学生。善款发放后，由当地帮扶干部上传善款使用进展，如发放过程出现问题，或当地干部没有及时反馈，下一季度发放会暂缓，并由扶贫部门督促和追责。