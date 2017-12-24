2017-12-24 北京日报

12月23日，北京市首次中考英语听力、口语计算机考试举行，6万余名考生参考。上周末在首次高考英语听力机考中出现的“兴趣班”内容，再入考题。

首次中考英语听说机考共包括4道大题，5种题型，总分40分。分别是听后选择12分、听后回答10分、听后记录信息5分、听后转述5分和朗读短文8分。时间约30分钟。

首场考试结束后，一位北京二中分校的考生说：“考试题目比较简单，听后记录题是关于报兴趣班的一段话，需要填写的单词都是基础词汇，比如数学、体育等单词的拼写。”

中考英语听说机考还有“口语”测试。一位考生说：“比模拟题感觉更容易，老师之前嘱咐了要注意做到语音准确、语调顺畅，答题的时候有比较充足的时间去酝酿，所以说得挺流畅的。”

学而思中考研究中心教师张子阳表示，今年中考听力机考试题都很贴近生活。比如听后转述题型的题材选择郊游、校园生活、家庭生活、兴趣爱好、节日等内容。因此，学生应该多注意这方面的练习。

此次中考听说机考成绩将在2018年1月19日公布。第一次考试取得满分成绩的考生将不能再参加第二次考试。参加中考报名且选择了参加两次听说机考的考生，对首次成绩不满意，可在2018年3月24日参加第二次考试。2018年中考英语成绩将由考生最高听说机考成绩与笔试成绩一同组成。总分60分的笔试卷中， 阅读篇章长度会相应缩短，阅读理解题型增加主观题比重。