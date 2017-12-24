2017-12-24 北方网

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学懂弄通做实十九大精神

天津北方网讯： 记者从市科委获悉，目前本市已批复参股7支天使基金、16支创投基金，总规模42.18亿元。参股子基金已完成投资26项，投资金额3.59亿元，天使投资引导基金已完成直接投资54项，直投资金3074万元，科技金融体系架构初步搭建完成。

近年来，市科委按照科技金融结合试点城市的规划，按照“政府支持和引导，市场化运作，专业化管理”的原则，引导和带动社会资本参与投资科技企业，初步完成科技金融体系架构的搭建，有力地推动本市科技型企业发展。本市安排30亿元科技专项资金，分阶段设立了天使、创投、产业并购等三类引导基金和政策性担保资金，创新性地提出天使投资失败后优先核销财政资金权益等特色优惠政策。制定了引导基金理事会规程、引导基金理事会工作会议规则，成立了天津市第一届引导基金理事会，规范工作程序、防控金融风险。

本市通过全力打造科技型企业“城市新名片”，目前科技型企业超过9.6万家，超亿元科技型企业超过4200家，国家高企突破4000家。到今年8月底，超亿元科技型企业工业总产值占规上工业达到55.3%，比五年前提高10个百分点。坚持优化科技创新体系，建成天津国际生物医药联合研究院、清华大学天津高端装备研究院等一大批特色化、高水平新型研发机构，市级及以上重点实验室、工程技术中心、孵化器、生产力促进中心总数超过640家。2016年全市R&D占GDP比重达到3.0%，连续10年位居全国第三；综合科技进步水平指数达到80.55%，连续15年位居全国第三。（“津云”新闻编辑侯静）