2017-12-24 北京青年报

王飞的妈妈是医生，爸爸是医生，她是护士，她妹妹也是一名护士。如果说每个家庭都有家风在传承的话，在王飞家，救死扶伤的家风是如何传承下来的呢？宣讲员王飞分别讲述了她和母亲的一个故事。

1996年秋天，北京大兴山村里一户人家，一位老人行将告别人世时，还用微弱的声音喊着：“凤兰——”这时，一个背着红十字药箱的女人气喘吁吁地跑进来。老人这才勉强睁开眼睛，挤出一抹笑容。这位“凤兰”，是一名当年的赤脚医生，就是王飞的妈妈。在王飞的童年记忆里，妈妈总是背着红十字药箱去为乡邻们看病，陪她的时候很少。可是她也记得，妈妈初到异乡求学时，草药名记不住就编成歌谣来记；扎针掌握不好手法，就一次次地在枕头上练习；她一心扑在患者身上，才会让患有重疾的老人爱她如女。这些让小王飞有了一个念头：“长大后我也要学医。”

如今王飞真的成了一名护士，先后就职于大兴区人民医院和北京市仁和医院南院区。当年妈妈可以叫出全村人的名字，现在整个病房的患者姓名她也烂熟于心。她尤其记得那个“文竹女孩”。那个年轻女孩因为感情问题跳楼，全身多处骨折。看着女孩那双毫无生气的眼睛，王飞明白，除了病体需要护理，女孩的心也需要护理。在护理过程中，王飞试着用微笑来感染她，用适当的动作来抚慰她。她还特别买来一盆文竹送给女孩，并把杂志上的话念给她听：“文竹从不自暴自弃，努力地延伸，顽强地进取，小草也能长成翠竹的姿态。”后来，女孩不仅重新站了起来，也重新有了笑容。那一声“谢谢你，姐姐”，是王飞职业生涯最难忘的褒奖。